УЛИЦА НАЗВАНА ИМЕНЕМ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Государственная комиссия по увековечению памяти Фазиля Искандера предложила дать имя писателя улице 4 Марта, а улицу Марухская переименовать в улицу 4 Марта. Предложение было поддержано главой Администрации Сухума Адгуром Харазия и передано в Собрание города. Об этом сообщает пресс-служба столичной Администрации.

На очередном заседании депутаты столичного Собрания проголосовали за принятие решения о переименовании улиц. «Мы обязаны увековечить имя великого Фазиля Искандера для будущих поколений. Я уверен, что горожане одобрят такое решение. Благодаря его уму, таланту, трудолюбию мы многое осмысливаем из прошлого страны, часто его цитируем, потому как он видел на десятилетия вперед. По его произведениям мир узнает Абхазию», – сказал депутат Семен Бжания.

На заседании также было принято решение присвоить Сухумской школе искусств Управления культуры Администрации столицы имя композитора, оперного певца, почетного директора этой школы Тото Аджапуа.

Номер: 47Выпуск: 3787Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс