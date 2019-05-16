УМНЫЙ И СТОЙКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

В весенние дни нынешнего года среди нашего населения и в периодической печати прозвучали слова о планируемых правительством мероприятиях, связанных с 80-летием со дня рождения Константина Константиновича Озган. Он был одарен от природы умом, внешним видом, был отзывчивым, мужественным, правдивым и честным человеком. Эти качества способствовали ему стать известным и уважительным человеком.

Трудовая деятельность К.Озган началась с должностей главного инженера и директора Лыхненской чайфабрики, председателя Управления сельского хозяйства района. Далее – первый секретарь Гудаутского райкома партии, председатель Верховного Совета Абхазии, руководитель четырех различных министерств республики, вице-спикер Парламента, а с наступлением пенсионного возраста он – председатель Совета старейшин Абхазии с 2009 года и до конца жизни. Важную роль сыграл Константин Озган в поддержке Владислава Ардзинба в конце 80-х годов в период подготовки его к выборам депутатов Верховного Совета СССР. По инициативе ЦК КП Грузии К.Озган предлагали баллотироваться в депутаты вместе с Ардзинба, но Озган не стал ему мешать. В памяти народа остались подробности депутатской деятельности Ардзинба, выступление его на съезде Народных депутатов транслировалось по центральному телевидению.

Велики заслуги К.Озган перед своим народом в годы борьбы за свободу и независимость Абхазии, за что он и был смещен с должности первого секретаря Гудаутского райкома партии в 1989 году. Органы прокуратуры СССР были заняты расследованием материалов относительно деятельности Озган в период межнациональных столкновений, названных народом «малой войной», которые происходили в городе Сухуме и частично в Гудаутском районе, когда обстреляли пассажирский катер с жителями Очамчырского района в день их отправки домой из Гудауты.

Награжденный орденом Леона К.Озган в годы Отечественной войны народа Абхазии в качестве члена Государственного комитета по обороне проводил большую работу среди добровольцев Северного Кавказа и дальнего зарубежья. По заданию В.Г.Ардзинба он неоднократно встречался с руководителями Северокавказских республик, достиг заключения договоров между казачеством юга России и Конфедерацией народов Кавказа.

Историческим фактом стал случай, связанный с моим личным контактом с К.Озган в годы его работы на Лыхненской чайфабрике в качестве главного инженера. Я как оперативный сотрудник райотдела КГБ обратился с предложением к нему служить в органах КГБ с последующим направлением на учебу в Московскую высшую школу.

Внимательно выслушав меня, он ответил согласием. В процессе многочисленных в таких случаях проверок, связанных с изучением кандидата для приема на службу с направлением на учебу, руководство райкома партии предложило отказаться от намерения приема Озган на службу в органы безопасности, потому что планировалось принять его на работу в райком партии.

К.Озган был принят на руководящую партийную работу, если можно так сказать, с нашей легкой руки.

Следует сегодня сказать слова благодарности в адрес работников райкома партии, имевших в те дни достаточный опыт партийной работы и способных оказать необходимую помощь не имеющим опыта. Многие из них, давших путевку в партийную жизнь молодым, к счастью, живы. Это Юля Папба, Кунцал Тарба, Ражден Агрба, Гарри Купалба и другие.

Большую помощь Озган оказывали опытные специалисты своего дела, ушедшие из жизни работники райкома Владимир и Валерий Айба, Владимир Инал-ипа, Лев Пкин, газеты «Бзыбь» – Нурбей Лушба и Анатолий Возба, службы госбезопасности – Сергей Царгуш.

Памятными остаются последние годы Озган в среде своих ровесников и его деятельность на посту главы Совета старейшин республики. Абхазы говорят: «Он взялся за дело обеими руками». Да, для Константина Озган дело это было новое – это была работа со своими ровесниками. Работал он в тесном контакте с заместителями Николаем Хашиг и Гиви Агрба, естественно, и с нами, председателями советов старейшин районов Абхазии.

В памяти остался день встречи с С.В.Багапш и прибывшим впервые в Абхазию тогда Премьер-министром России В.В.Путиным, когда от имени всех старейшин Абхазии их приветствовал К.Озган, и рассказал о сути и целях данной общественной организации.

В день 80-летия К.К.Озган все мы чтим светлую память знатного и достойного сына своего народа, отца, воспитавшего достойных дочерей.

Сергей ЧАКВЕТАДЗЕ, председатель Совета старейшин Гудаутского района

Номер: 47Выпуск: 3787Рубрика: обществоАвтор: Сергей ЧАКВЕТАДЗЕ, председатель Совета старейшин Гудаутского района