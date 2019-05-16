АНОНИМНЫЕ ВЗНОСЫ ЗАПРЕЩЕНЫ

Председатель Центральный избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, какие изменения внесены в выборное законодательство страны для избирательных фондов кандидатов в президенты.

«Внесли поправки в закон о создании избирательных фондов. Если раньше это было необязательным условием для кандидатов, сейчас это стало обязательным. Мало того, был поднят нижний предел для физических и юридических лиц. Если раньше сумма отдельного пожертвования от физического или юридического лица в избирательный фонд кандидата в президенты Республики Абхазия не могла превышать 200 и 2000 рублей, то сейчас сумма составляет от 2000 до 20000. Если раньше в избирательные фонды по закону запрещалось делать вклады иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, международным организациям, то мы еще ужесточили статью, включив туда «лица, не достигшие 18 лет, и анонимные пожертвования», – сказал Гогия.

Номер: 47Выпуск: 3787Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия