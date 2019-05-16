ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ АБХАЗИИ И ДОНБАССА

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял участие в торжественном собрании, посвященном 5-летию Донецкой Народной Республики, которое прошло в национальном академическом театре оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Открывая торжественное мероприятие, глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса, приветствовал многочисленных гостей и благодарил их за визит: «Отдельно хочу высказать слова благодарности нашим гостям из дружественных стран, которые сегодня вместе с нами на одном из самых важных для нашей республики праздников. Отрадно знать, что нас слышат и поддерживают по всему миру. Вы наши надежные товарищи и соратники, мы ежедневно чувствуем вашу поддержку».

Глава Правительства Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил народ Донбасса со знаменательным днём. «История современной государственности Донбасса началась в феврале 2014 года, с момента прихода к власти в Киеве ультранационалистических и праворадикальных сил. С тех пор минуло уже пять лет, за которые граждане Донецкой Народной Республики стали хозяевами собственной судьбы, а статус независимой страны существенно укрепился. Пять долгих лет жители ДНР и ЛНР пребывают в тяжелейшей военной ситуации, подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинской военщины. С каждым днём множится количество жертв – защитников Донбасса и мирных жителей. Война уже покалечила тысячи людских судеб и конца ей пока не видно.

Тем не менее страницы современной истории свидетельствуют, что героический народ Донбасса в тяжелейшей войне сумевший сохранить свою самобытную культуру и традиции, прекрасно понимающий и знающий цену свободы, рано или поздно добьется своего полного возрождения. Сомнений в этом нет абсолютно никаких», – сказал Бганба.

При этом он отметил, что Абхазию и Донбасс объединяют не только дружба и взаимопонимание. «У нас с вами одно героическое прошлое, неразрывно связанное с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию наших государств. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять двусторонние контакты в интересах народов наших стран», –подчеркнул Премьер Абхазии.

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Абхазская делегация во главе с Премьер-министром Абхазии Валерием Бганба находилась в Донецкой Народной Республике для участия в праздничных мероприятиях.

Во время официальной встречи с главами делегаций глава ДНР Денис Пушилин вручил делегатам памятные подарки и поблагодарил иностранных гостей за визит.

«Для нас большая честь приветствовать вас на земле Донбасса в столь важный для нас праздник. Пять лет – срок небольшой для истории, но огромный для молодого государства, строящего мирную жизнь во время войны. И все эти пять лет рядом с нами были наши друзья. Мы всегда ощущали поддержку дружественных нам государств. Признание Республикой Южная Осетия, всесторонняя помощь Российской Федерации, Абхазии, братская поддержка Луганской Народной Республики, участие других государств, не оставшихся в стороне, – народ Донбасса глубоко ценит это участие и безмерно благодарен за него. Донецкая Народная Республика живет и развивается, и во многом благодаря вашей поддержке», – отметил Пушилин.

В ДНР также прибыли гости из Италии, Сербии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Турции, Сирии, Франции, Норвегии, США и других государств.

Номер: 47Выпуск: 3787Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс