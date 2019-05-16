ВЫПОЛНИЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ

Подразделения Объединенной группировки войск (сил) Российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Абхазии в рамках завершения совместного командно-штабного учения (КШУ) выполнили боевые стрельбы по воздушным и наземным целям противника.

В ходе финального этапа учения военнослужащие в условиях горно-лесистой и прибрежной местности полигонов «Гудаута», «Цабал» и «Нагвалоу» провели стрельбы из штатного вооружения, в том числе: ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3, 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Ведение огня производилось по целям, имитирующим строения, вертолеты, легкобронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях от 100 м до 40 км.

Контроль действий военнослужащих руководством учения производился непосредственно на местах стрельб, а также с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В течение недельного КШУ военнослужащие минобороны России и Абхазии отрабатывали разносторонние задачи современного общевойскового боя, основной упор ставился на совместные оборонительные действия.

Всего в учении приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, было задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», корабли Черноморского флота и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа