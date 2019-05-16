Нам пишут…

Почему острые критические публикации СМИ зачастую остаются «пустым звуком» в борьбе с бюрократическими чиновниками? Сможет ли пресса повернуть чиновников лицом к людям? В редакцию обычно обращаются граждане, которые ими обижены. Бывает, что они наказаны справедливо, но бывает, что и нет. Эти совершенно бесправные люди постоянно пишут десятки писем, жалоб. Им в ответ идут стандартные, сделанные по шаблону, отписки. Жалобы пересылаются по горизонтали между ведомствами и в конечном итоге приходят на проверку к тем чиновникам, на кого люди жалуются. И если по этому поводу выходит статья, то после нее, бывает, пишут уже обиженные... начальники. Да так иной раз пишут, что цитировать невозможно.

Но чиновник всегда предсказуем. Например, всегда можно предвидеть его реакцию на твое предложение. Даст денег или не даст, отложит решение или оно уже готово, и ты должен его только предугадать, чтобы со своей инициативой в струю попасть. А может, просто надо подсказать начальнику решение, а потом удивляться его прозорливости. Но вот как человек – чиновник неповторим и индивидуален, как и каждый из нас. Об этом свидетельствуют письма наших читателей, присланные недавно в редакцию.

Тема для журнала «Крокодил»

Мы живём в Абхазии всю жизнь. Любим нашу столицу. Помним, какой она была в советское время. Белокаменные изящные строения с архитектурными композициями, утопающие в зелени экзотических растений, создавали волшебную атмосферу старинного средневекового города. Гостиницы, возле которых стояли автобусы «Икарусы» с иностранными туристами. Рестораны и кафе, вокруг которых витали аромат восточного кофе и запахи шашлыка и копчёного мяса. Чистые улицы и пляжи, пальмовые и кипарисовые аллеи, цветочные клумбы, парки с олеандрами и самшитом превратили тогда наш город в жемчужину Черноморского побережья. А что мы имеем сегодня? После войны прошло 26 лет, а город стоит в руинах. Дороги перерыты, везде ухабы и ямы. Подвалы многоэтажных домов заполнены водой, из которых доносится неприятный запах и слышится кваканье лягушек. Заброшенные и разрушенные здания превратились в отстойники. А к Сухумскому рынку ни пройти, ни проехать. Все стоянки автомашин вокруг рынка платные. Прямо на проезжей части дороги у рынка расположились импровизированные прилавки, сколоченные из деревянных ящиков, с которых продают молочную продукцию, фрукты, овощи. Да и магазины выставили свои ящики с продукцией прямо на тротуары. В итоге – нет ни мостовой, ни тротуаров. Проходишь по узкой дорожке, цепляя то пучок петрушки, то бутылку с молоком. И вдруг видишь, как кружок сыра упал прямо в лужу, и продавец поднял его, почистил и опять положил на прилавок. Внутри рынка молочные продукты, фрукты, овощи соседствуют с товарами бытовой химии и обувью. Холодильники с мясными и колбасными изделиями стоят на солнце рядом с павильоном, где продаются веники, швабры, мусорные вёдра, а рядом стоит продавец, который растелил на асфальте полиэтиленовый мешок и бойко торгует аджикой, яйцами и зеленью. Вполне живописная картина для сатирического журнала «Крокодил», который издавался в советское время.

Ваша газета писала о хаотичных застройках на сухумском рынке, о торговле на проезжей части дорог и тротуарах, о том, как вокруг рынка, как грибы после дождя, выросло множество платных стоянок. Дирекция рынка отписывалась, аргументируя тем, что не может дежурить с 5 часов утра у ворот рынка и разгонять перекупщиков продуктов и убирать прилавки с тротуаров и проезжей части дорог. А чиновники из городской администрации ссылались на работников рынка, которые не в силах организовать торговлю на своём объекте. Однако воз и ныне там. И при всём при этом рыночный контролёр регулярно каждый день собирает плату за аренду торгового места. Видимо, тротуары, проезжая часть дорог и асфальт вокруг рынка тоже сдаются в аренду продавцам.

И что должно произойти, чтобы чиновники обратили внимание на эти безобразия? Депутаты Парламента с умными лицами заседают на сессиях, городские депутаты ратуют за то, чтобы должность мэра была выборной. Органы внутренних дел борются с коррупцией и воровством. А сотрудники санэпидстанции, видимо, находятся в длительной командировке. Навести порядок на рынке и вокруг него никто не в состоянии. Так что, этот городской объект чья-то личная вотчина? Хочется получить ответ.

Жители г.Сухума улиц В.Ардзинба, Гулия, Имама Шамиля, Чачба, Калмыкова, Басария и Аиааира

Дороги «времён очаковских и покоренья Крыма»

«Мне хочется узнать, до каких пор наши городские дороги, тротуары будут в таком состоянии? В центре города корни деревьев на тротуарах подняли тротуарные плитки. Кое-где появились ямы, которые заполняются водой во время дождя. И когда становишься на эту плитку, она становится маленьким фонтаном, бьющим прямо в ноги. Ведь мы платим дорожный налог, а наши машины проваливаются в ямы, наполненные водой после дождя, прямо в центре города. Бьют фонтаны из-под асфальта. Это прорывается вода подземных коммуникаций «времён очаковских и покоренья Крыма». Сколько лет этим коммуникациям, вряд ли может кто-нибудь сказать точно, однако эта подземная система нуждается в капитальном ремонте. Я понимаю, что стране трудно, нет денег, что война закончилась недавно (?!) Стараюсь понять наших чиновников и задать им вопрос: «Вам удобно ездить на фирменных внедорожниках, которые стоят миллионы рублей, по таким ухабистым дорогам? Вам не жалко ваши тридцатитысячные покрышки?» Извините меня за сарказм, но просто невозможно больше смотреть на наши дороги и тротуары. До каких пор в столице мы будем ездить, как по холмам, и проваливаться в ямы?

Батал БУТБА, житель г.Сухума

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.