ХОРОШИЙ СТАРТ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Лето-2019

По сообщению Южного таможенного управления, более 30 тысяч транспортных средств и более 132 тысяч физических лиц, следующих в обоих направлениях, пересекли российско-абхазскую границу в период майских праздников.

По словам начальника отдела анализа прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму Адамура Мукба, более двадцати тысяч человек прибыло в Абхазию на майские праздники.

Так, за десять дней мая Новоафонскую пещеру посетило 7 902 человека, за аналогичный период 2018 года пещеру посетило 4 тысячи 258 человек. Рицинский национальный реликтовый парк на майские праздники посетили 16 488 человек, в прошлом году за первые десять дней мая количество туристов было 9 тысяч человек.

«Показатели хорошие, объекты размещения подтверждают активный спрос в период майских праздников», – сказал А.Мукба. Он также отметил, что туристы более активно бронируют номера в объектах размещения по сравнению с прошлым годом.

Sputnik Абхазия

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия