АУДИОКНИГА НА САЙТЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА АБХАЗИИ

Аудиоверсия книги «Герои Абхазии. Великая Отечественная война» опубликована в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне на сайте Русского общества Абхазии.

«Составителем и издателем аудиокниги выступает Национальный фонд поддержки социальных программ России, с руководством которого достигнута договоренность об информационном сотрудничестве», – рассказал председатель ОО «Русское общество Абхазии» Роман Рязанцев.

«В аудиокниге «Герои Абхазии. Великая Отечественная война» опубликованы рассказы о жителях Республики Абхазия, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и их вкладе в общую победу над фашизмом. Аудиокнига предназначена в первую очередь для подрастающего поколения Абхазии, ее можно послушать в режиме онлайн на главной странице нашего сайта, на мобильном телефоне, планшете, в машине или дома», – отметил Рязанцев.

Он подчеркнул, что при составлении аудиокниги Национальным фондом поддержки социальных программ России была проведена большая исследовательская работа с материалами архива Министерства обороны России.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах ВОВ 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений. 22-м жителям Республики Абхазия были присвоены звания Героев Советского Союза.

Прослушать аудиокнигу можно на сайте Русского общества Абхазии по ссылке:

http://rusabkhazia.ru

Пресс-служба ОО «Русское общество Абхазии»

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ОО «Русское общество Абхазии»