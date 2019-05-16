В СУХУМЕ ПОЯВИЛСЯ «ОДНОГЛАЗЫЙ» СВЕТОФОР

За безопасность движения

По улице Дзидзария, недалеко от парка имени Надежды Курченко, установлен «одноглазый» светофор. Как сказали в Управлении ГАИ Абхазии, в республике происходит увеличение количества транспортных средств, ежегодное увеличение доходит до пяти тысяч. Там находится Республиканская детско-юношеская спортивная школа, где занимаются около четырехсот детей, также неподалеку детский сад. Для обеспечения безопасности перехода был установлен данный предупреждающий световой знак, чтобы пешеходный переход был более безопасен.

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс