Главная
16.05.2019
Номер: 48
Выпуск: 3788
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
В СУХУМЕ ПОЯВИЛСЯ «ОДНОГЛАЗЫЙ» СВЕТОФОР
За безопасность движения
По улице Дзидзария, недалеко от парка имени Надежды Курченко, установлен «одноглазый» светофор. Как сказали в Управлении ГАИ Абхазии, в республике происходит увеличение количества транспортных средств, ежегодное увеличение доходит до пяти тысяч. Там находится Республиканская детско-юношеская спортивная школа, где занимаются около четырехсот детей, также неподалеку детский сад. Для обеспечения безопасности перехода был установлен данный предупреждающий световой знак, чтобы пешеходный переход был более безопасен.
Номер: 48
Выпуск: 3788
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс