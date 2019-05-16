ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ

Выборы-2019

Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила положение о лингвистической комиссии и ее составе.

«Кандидат в президенты Абхазии должен свободно владеть государственным абхазским языком, – сказал член лингвистической комиссии ЦИК Алексей Касландзия. – Экзамен проводится в устной и письменной форме, то есть комиссия должна определить, насколько кандидат в президенты свободно владеет абхазской речью и насколько он свободно, грамотно и безошибочно может писать то, что он рассказал».

«Тексты составляются заранее, экзамен проходит по билетной системе, человек берет конверт, ему дается несколько минут для самостоятельной обработки материала, потом он читает текст», – подчеркнул А.Касландзия. Кроме него в состав лингвистической комиссии вошли Шота Арстаа, Лили Хагба, Диана Джинджолия и Батал Хагуш.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс