Проблема

РАСКОЛ АПЦ ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ

Отец Виссарион: «Неблагодарность – один из самых тяжких грехов»

Шесть дней назад, 11 мая, в Новоафонский монастырь прибыла группа священнослужителей Сухумо-Пицундской епархии АПЦ: председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа), иеромонах Сергий (Джопуа), иеромонах Василиск (Лейба), иеромонах Игнатий (Киут), иеромонах Давид (Гвазава), иерей Никита Адлейба, иерей Далмат (Гопия) и иерей Матфей (Тужба). В приемном зале Новоафонского монастыря состоялась встреча прибывших священнослужителей с руководством Священной Митрополии Абхазии – архимандритом Дорофеем (Дбар) и иеродиаконом Давидом (Сарсания). Это уже пятая попытка Совета и клириков АПЦ призвать их к покаянию из-за раскольнических действий для снятия с них запрета. Священнослужители Абхазской православной церкви в разное время четыре раза подъезжали к Новоафонскому монастырю, но каждый раз кто-нибудь из представителей власти разворачивал их и клятвенно уверял, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Однако тщетно. Абхазская православная церковь в лице Церковного совета скорбит о дерзостных действиях раскольников в отношении Матери Русской православной церкви, которая вскормила, обучила, рукоположила и облачила их в священный сан иеромонахов. Отец Виссарион неоднократно их предупреждал, просил, делал снисхождения, однако, как подчеркнул отец Виссарион, их тщеславие возымело верх над здравым смыслом.

И в этот раз в ходе встречи иерей Виссарион обратился с требованием ультимативного характера, заключавшемся в предложении к архимандриту Дорофею (Дбар) обратиться с «покаянным письмом» в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, либо покинуть Новоафонский монастырь. На данное предложение архимандрит Дорофей (Дбар) предложил православной пастве Абхазии простой и понятный способ решения церковного конфликта: совершить в соборном храме Новоафонского монастыря совместное богослужение всего православного духовенства Абхазии. Однако отец Виссарион заявил, что запрещенные в священнослужении священники не имеют права совершать священнодействия и тем более выступать от имени АПЦ с заявлениями. АПЦ не давала никаких полномочий Дбару и Ампару переходить в лоно иной церкви, и если они желают поминать имя Патриарха Варфоломея Константинопольского, то могут это делать на свое личное усмотрение, но никак не в соборах Абхазской православной церкви. После чего архимандрит Дорофей (Дбар) покинул встречу и более не участвовал в дискуссии.

Священнослужители АПЦ приняли решение остаться в Новоафонском монастыре на период субботнего Всенощного бдения и воскресной Божественной литургии. Во вторник, 14 мая, священнослужители Сухумо-Пицундской епархии начали совершать вечернее богослужение у закрытых дверей собора св. Пантелеимона. Утром 15 мая они там же совершили Божественную литургию. В это же время руководством Священной Митрополии Абхазии было принято решение закрыть 15 мая обитель и созвать экстренное заседание Совета СМА. После этого монастырь закрыли на ключ якобы для предотвращения эскалации ситуации и предупреждения возможных провокаций. Ведь дальнейшее нагнетание обстановки в Новоафонском монастыре может привести к столкновениям среди духовенства и паствы. Таким образом, церковнослужители АПЦ оказались за закрытыми дверями Новоафонского монастыря.

…Когда я подъехала к центральному входу в обитель, вокруг неё стояли автобусы. Недовольные туристы из России сетовали на то, что не могут попасть в монастырь. Я тоже не смогла попасть туда. К решётке двери подошли отец Виссарион и иерей Далмат. Мне пришлось общаться с ними через решетку. И они сказали, что архимандрит Дорофей покинул монастырь, закрыв его на ключ.

– Мы молитвенно призывали их полюбовно уврачевать раскол в Абхазской православной церкви, просили сделать это без противостояния, на основе канонических правил, – сказал отец Виссарион. – Я просил его вернуться в лоно Абхазской православной церкви, даже сказал, что сам поеду в Москву и буду просить РПЦ снять с него запрет. Однако тщетно. Он даже запретил торговлю в лавках вокруг монастыря, сделав причиной «провокационные действия духовенства АПЦ». А истинная причина этого запрета заключается в том, чтобы вызвать возмущение народа и натравить его на нас. У него одна цель – стать епископом. Однако таким путём идти – это абсолютное предательство. Неблагодарность – один из самых тяжких грехов. И со стороны этих нововзращенных абхазских клириков мы сегодня видим именно это. Мы будем стоять до конца.

Де-юре Новоафонский монастырь принадлежит Абхазской православной церкви, и сегодня её руководителя закрыли здесь, и он общается с представителями прессы через решётку. А абхазские чиновники, которые занимаются делами религии, ждут, когда Господь наш залечит незаживающие раны церковного раскола АПЦ. Однако раскол зашел слишком далеко. Опасаюсь, примирения не будет. Но оставлять ситуацию в таком виде, как она есть, тоже нельзя. Нельзя превращать Абхазию в зону межправославного конфликта, который потом может перерасти в противостояние между Россией и Абхазией.

И все это происходит накануне престольного праздника Новоафонского монастыря – одного из ключевых праздников Абхазской православной церкви, святого апостола Симона Кананита.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Сухум – Новый Афон – Сухум

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ