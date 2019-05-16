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ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
У наших братьев
Администрация города Цхинвала подписала соглашение о сотрудничестве с муниципалитетом города Рандаццо (Италия). Подписание состоялось в ходе визита делегации итальянского города в Южную Осетию.
Соглашение подписали глава Администрации Цхинвала Алан Кочиев и замглавы муниципалитета Рандаццо Кармело Тиндаро Скализи. Документ призван способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между городами, установлению более тесного экономического, социального и культурного взаимодействия.
«Соглашение предусматривает проведение ярмарок, выставок, фестивалей, а также совместных мероприятий с участием художественных и творческих коллективов. Предполагаются взаимные визиты представителей деловых кругов, научных работников и деятелей искусства», – отмечается в сообщении.
По словам мэра Цхинвала, в рамках соглашения планируется сотрудничество в области экономики, туризма, культуры.
Тиндаро Скализи также назвал подписанное соглашение важным шагом к взаимовыгодному сотрудничеству.
Номер: 48
Выпуск: 3788
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия