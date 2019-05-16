ЛИЧНОСТЬ ИЗ НАРОДА

Памяти Константина Озган

Видному общественно-политическому деятелю Абхазии Константину Озган на днях исполнилось бы 80 лет.

Своими воспоминаниями об общественно-политическом деятеле Абхазии на страницах книги Екатерины Бебия «Константин Озган» делится президент Конфедерации горских народов Кавказа Муса Шанибов: «Константин Константинович решил проблему на Кавказе, которую никто из нас не мог решить. Проблема эта состояла в том, что кроме народов, генетически связанных друг с другом, на Кавказе живут и другие народы. В частности, казаки. На Кавказе очень остро стояла проблема взаимоотношений казаков с другими народами. Первым человеком, который нашел подход к казакам, является Константин Константинович. И мы его то ли в шутку, то ли всерьез называем «Атаман атаманов». Со всеми атаманами казачества Северного Кавказа от Ростова, Кубани, Терека он нашел общий язык, приблизил их к себе. Самое удивительное, что Константин Константинович решил проблему и с калмыками, с ними также он сумел договориться. Снял все напряженные моменты. Благодаря Константину Озган все пять казачеств встали на сторону Конфедерации и на защиту Абхазии... Атаман Российского казачества (одно время он даже меня не принял), когда Константин Константинович собрал всех представителей казачеств в Ставрополе, приехал из Москвы для того, чтобы встретиться с представителями Конфедерации народов Кавказа. И этот вопрос он решил...»

В книге также опубликованы воспоминания о Константине Озган Героя Абхазии, генерала Султана Сосналиева: «Задолго до встречи с ним мы, кабардинцы, много слышали, знали о Константине Озган. Когда я впервые увидел его в составе делегации Абхазии в Кабарде, то сразу без чьей-либо подсказки узнал в нем народного любимца К. Озган. Надолго я запомнил его выступление на одном из заседаний Конфедерации. Все сидящие в зале сказали, что этот человек – крупный политический деятель. Его опыт работы в партийной системе чувствовался на каждом шагу. Но к этому добавились его мудрость, глубокое знание жизни. И во время войны он принимал самое активное участие в обороне Республики Абхазия. И в последующие годы он сделал очень много ценного для восстановления разрушенной войной Абхазии…»

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия