О ДОХОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

В Кабинете Министров РА

В Кабинете Министров РА на расширенном совещании под председательством Премьер-министра Валерия Бганба члены Правительства, председатель Национального банка РА, главы администраций городов и районов и представители районных инспекций Министерства по налогам и сборам РА обсудили исполнение бюджета по налоговым доходам за январь-апрель 2019 года.

После отчетов о доходах по районам республики Премьер-министр РА Валерий Бганба отметил спад собираемости налогов и, как следствие, возможное неисполнение Республиканского бюджета. «Прошло уже 4,5 месяца, мы подходим к концу полугодия. Выполнение составляет всего 27% Государственного бюджета. Республиканский бюджет – 27,3%. Причем в районах показатели совершенно разные. Бюджет города Сухума – 27%, Гагра – 16,5%, Галский район – 24%, Гудаута – 21%, Ткуарчал – 28%. Бюджет Очамчыры и Сухумского района – чуть выше. У всех районов есть отставание по сравнению с прошлым годом. Причин для того, чтобы мы отставали, кроме субъективных, нет. Больше всего отстаем по НДС, по акцизам, отстаем по земельному налогу», – констатировал Премьер-министр.

При этом глава Правительства назвал главные условия решения проблемы: усиление межведомственного взаимодействия, вывод предпринимательской деятельности из теневого сектора экономики, организация рейдовых проверочных мероприятий по предприятиям, снижение неформальной занятости, актуализация земельных ресурсов с последующим вовлечением их в налогооблагаемый оборот.

Министр по налогам и сборам РА Даур Курмазия уточнил цифры: «Невыполнение плана: город Сухум – 86,8%, Гагрский район – 85,9%, Гудаутский – 94,3%, Гулрыпшский – 86,2%, Ткуарчалский – 1,4%. У нас есть предприятие в Сухуме, которое не заплатило 33 млн рублей. Также есть отставание по таким крупным налогоплательщикам, как «Вина и Воды Абхазии», «Аквафон», «А-Мобайл» и так далее. Всего по всем крупным налогоплательщикам республики отставание по сравнению с прошлым годом – 152 млн рублей».

Номер: 48Выпуск: 3788Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс