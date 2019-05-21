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СОТРУДНИЧЕСТВО В БОЛЬШОЙ НАУКЕ
Россия – Абхазия
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислава Панченко.
Глава государства приветствовал гостя:
«Рады видеть Вас в Абхазии. Мы поддерживаем развитие и укрепление связей между научными кругами. Они важны для нас особенно, учитывая предыдущие контакты и научную базу в Абхазии времен Советского Союза. В тех направлениях, где есть возможность сотрудничать, мы готовы налаживать связи».
Владислав Панченко поблагодарил Президента за прием:
«Мы все эти годы старались сохранить эти контакты. Десять лет мы, может быть, скромно, но продолжаем работы. Есть отдельные результаты, они связаны с физико-техническим институтом. Мы поддержали 53 совместных проекта. В стране есть интеллектуальный потенциал, и это очень важно. Люди хотят заниматься наукой, и это даст свои результаты. Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы поддерживаете эту деятельность».
Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа отметил важное значение подписанного соглашения о сотрудничестве.
«Хотелось бы добавить к сказанному, что как раз Президент нашей республики и начал грантовую поддержку работы молодых ученых Абхазии. Это мы восприняли с воодушевлением и надеемся, что она продолжится. Визит Владислава Яковлевича очень значим для нас. Работа с российским фондом фундаментальных исследований дает нам выход к серьезным публикациям, связям на мировом уровне», – сказал Зураб Джапуа.
В завершение встречи состоялся обмен памятными подарками.
Номер: 49
Выпуск: 3789
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА