СОТРУДНИЧЕСТВО В БОЛЬШОЙ НАУКЕ

Россия – Абхазия

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислава Панченко.

Глава государства приветствовал гостя:

«Рады видеть Вас в Абхазии. Мы поддерживаем развитие и укрепление связей между научными кругами. Они важны для нас особенно, учитывая предыдущие контакты и научную базу в Абхазии времен Советского Союза. В тех направлениях, где есть возможность сотрудничать, мы готовы налаживать связи».

Владислав Панченко поблагодарил Президента за прием:

«Мы все эти годы старались сохранить эти контакты. Десять лет мы, может быть, скромно, но продолжаем работы. Есть отдельные результаты, они связаны с физико-техническим институтом. Мы поддержали 53 совместных проекта. В стране есть интеллектуальный потенциал, и это очень важно. Люди хотят заниматься наукой, и это даст свои результаты. Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы поддерживаете эту деятельность».

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа отметил важное значение подписанного соглашения о сотрудничестве.

«Хотелось бы добавить к сказанному, что как раз Президент нашей республики и начал грантовую поддержку работы молодых ученых Абхазии. Это мы восприняли с воодушевлением и надеемся, что она продолжится. Визит Владислава Яковлевича очень значим для нас. Работа с российским фондом фундаментальных исследований дает нам выход к серьезным публикациям, связям на мировом уровне», – сказал Зураб Джапуа.

В завершение встречи состоялся обмен памятными подарками.

Номер: 49Выпуск: 3789Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА