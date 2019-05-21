УЧАСТНИКИ ПРЕСС-ТУРА «ДРУЗЬЯ-СЯБРЫ» ПОБЫВАЛИ В АБХАЗИИ

Большая группа белорусских и российских журналистов и блогеров недавно побывала в Абхазии с однодневным визитом. Это стало продолжением их пресс-тура по городу Сочи в рамках проекта клуба «Друзья-Сябры». Этому совместному клубу журналистов России и Белоруссии уже 3,5 года.

Сообщество журналистов-гостей в первой половине дня их пребывания в Абхазии встречал Союз журналистов РА. Состоялось очень теплое общение. Многие наши коллеги впервые в Абхазии, а некоторые бывали уже несколько раз, и их хорошо здесь знают.

Приветствуя участников пресс-тура, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, а затем советник Президента РА по культуре, журналист Владимир Зантария отметили важность нынешней встречи. Ведь если с российскими журналистами у нас достаточно тесная взаимосвязь, и многие члены СЖ Абхазии также являются членами СЖ России, то с белорусскими работниками средств массовой информации пока никаких контактов установлено не было, не было никакого информационного обмена – по ряду объективных причин, в первую очередь из-за распада Советского Союза. Поэтому было отмечено, что вот с этой нынешней встречи и можем устранить тот вакуум, который был создан между нами.

И хозяева, и гости вспоминали, как много общего было у Абхазии и Белоруссии, как здесь отдыхали белорусские дети, как любили здесь «Песняров», как белорусскую землю освобождали абхазские солдаты в годы Великой Отечественной… Вспомнили и то, что Белоруссия в свое время отказалась подписаться под экономическими санкциями против Абхазии, когда страны СНГ после победы в грузино-абхазской войне объявили нам блокаду. Как отказался, кстати, и Туркменистан.

Белорусское слово «сябры» означает «друзья», и Руслан Хашиг предложил, для будущего сотрудничества журналистов России, Белоруссии и Абхазии, включить в состав клуба и СЖ Абхазии, показав на листе бумаги возможное название профессионального сообщества: «Друзья-Сябры-Аиюызара». Всем такое предложение очень понравилось, а что из этого получится, как говорится, время покажет. Хотя – должно получиться! Ведь всегда все зависит от доброй воли сторон.

На встрече журналистов со стороны гостей выступили сопредседатели клуба Елена Еловик – редактор отдела творческих проектов редакции газеты «7 дней» УП «БелТА» и Владимир Мамонтов – генеральный директор ООО «РУ ФМ» (радио «Говорит Москва»).

После встречи с абхазскими работниками СМИ, во второй половине дня, участники пресс-тура «перешли в руки» работников Министерства по курортам и туризму РА, которые повезли их осматривать красоты и достопримечательности Нового Афона, а затем в село Дурипш – на абхазское застолье. Знакомство с Абхазией должно послужить популяризации в СМИ Белоруссии нашей страны, притоку сюда гостей в летний курортный сезон, и как отметил зампредседателя министра по курортам и туризму Астамур Барциц, должно способствовать также и туристическим поездкам граждан Абхазии в Белоруссию.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 49Выпуск: 3789Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА