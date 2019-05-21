Взгляд министра обороны

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГРУЗИИ И НАТО – ЭТО УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ

На вопросы газеты «Республика Абхазия» отвечает министр обороны нашей страны Мираб Борисович Кишмария

– Грузия у границ Абхазии в марте этого года провела совместные с НАТО учения, причем с наращиванием как сухопутных, так и морских сил. Как ответило на этот вызов Министерство обороны Республики Абхазия?

– Действительно, военно-политическое руководство Грузии заявило об увеличении проводимых с Североатлантическим альянсом НАТО международных учений – как по масштабам, так и по привлекаемому количеству военнослужащих и военной техники. Мартовские международные командно-штабные учения «НАТО – Грузия 2019», проведенные в «Совместном центре тренировок и оценок» (JTEC) (Крцаниси), посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в этом году в Грузии пройдут крупные, ежегодные международные учения «Noble Partner-2019» «Agile Spirit-2019». Такая агрессивная политика по фактическому развертыванию в Грузии военной инфраструктуры НАТО создает реальную угрозу стабильности и безопасности в нашем регионе.

Министерство обороны Республики Абхазия внимательно отслеживает процессы укрепления военно-политического сотрудничества НАТО и Грузии. В свою очередь мы планомерно проводим мероприятия по боевой и мобилизационной подготовке Вооруженных сил Абхазии (в том числе и с привлечением резервного компонента). Активно реализуется подписанный в 2015 году с Российской Федерацией договор о создании совместной объединенной группировки войск. Проводим совместные учения и тренировки с боевой стрельбой. Мы их проводили и в марте, после международных учений в Грузии. А сейчас, буквально на днях, на территории Республики Абхазия начались крупномасштабные двусторонние командно-штабные учения с привлечением Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации.

– НАТО обязывает Грузию восстановить к лету нынешнего года свои военно-морские силы, что означает, как говорят аналитики, создать удобный плацдарм для группировок ВМС западных стран под боком у России и Абхазии. Да и вообще в последнее время усилилась активность НАТО в Черноморском регионе, тем самым создан очередной очаг напряженности в мире. Как вы рассматриваете заявление Столтенберга о восстановлении военно-морских сил Грузии?

– Во время августовской войны 2008 г. Российские Вооруженные силы уничтожили практически весь военно-морской флот Грузии. ВМФ как отдельный род войск был упразднен, а оставшиеся плавсредства были переданы Службе береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии. Сегодня своих денег на содержание и развитие флота у Грузии нет, но при этом грузинские порты на Чёрном море представляют особую важность для НАТО. Поэтому США прикладывают к улучшению инфраструктуры флота на грузинской территории много усилий. В качестве примера можно привести создание в населенном пункте Супса оперативного центра береговой обороны, организацию стоянки военных катеров в порту г. Батума, установку четырех радиолокационных станций надводного слежения, передачу сторожевых катеров Службе береговой охраны и т.д. И заявление Столтенберга о восстановлении военно-морских сил Грузии как полноценной структуры, конечно же, является прикрытием для дальнейшего развития военно-морской инфраструктуры НАТО на территории сопредельного с нами государства. Только так мы можем расценить это заявление.

В этом контексте становится понятна истерия Запада и по поводу возвращения Крыма в состав России, что заметно снизило военные возможности альянса в Черноморском регионе.

– В совместных с НАТО недавних учениях у Грузии фигурировали два корабля береговой охраны, которые носят вызывающие названия – «Диоскурия» и «Очамчира». Что о них вам известно?

– В октябре прошлого года в порт города Поти были доставлены два бывших американских сторожевых катера типа «Island», которые с 1991 по 2014 годы находились в составе береговой охраны США. Грузии они были переданы безвозмездно, в рамках программы Министерства обороны США. Переданы в Службу береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.

Катера получили свои новые, абхазские, названия: P-23 Ochamchir («Очамчира») и Р-25 Dioskuria («Диоскурия») – в честь судов ВМС Грузии, уничтоженных российскими десантниками в августе 2008 года в порту Поти. Характеристика их такова:

Полное водоизмещение катеров 168 т.

Корпус каждого стальной, надстройка алюминиевая, длина 34 м.

Экипаж по 16 человек (включая двух офицеров).

На вооружении стоят по три 12,7-мм пулемета М2НВ.

– Круг участников нынешних совместных учений расширился, и в одном ряду со всеми западными странами и Грузией находились военные Азербайджана. Как вы объясните такое сотрудничество?

– Активное сотрудничество Тбилиси и Баку в военной сфере началось не в этом году. Азербайджан уже много лет принимает участие в учениях «Noble Partner» и «Agile Spirit», военнослужащие из этой страны периодически проходят базовую подготовку в Сачхерской школе горной подготовки, взвод спецназа ВС Азербайджана принимал участие в проводимых в Грузии учениях «Кавказский орел -2017».

С августа 2014 года ежегодно в трехстороннем формате проходят встречи министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции. 10 марта 2018 г. в ходе последнего визита министра обороны Грузии Левана Изория в Баку оборонные ведомства обеих стран подписали программу военного сотрудничества на 2018 год, а в марте, да, Азербайджан принял участие в международных командно-штабных учениях «НАТО – Грузия 2019». Такое военное сотрудничество Азербайджана и Грузии во многом связано и с совместной охраной стратегических объектов – нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум, Трансанатолийского газопровода, железнодорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс, имеющих важнейшее экономическое значение для этих стран.

– Опасность для Абхазии, как и для России в том, что в воды Черного моря, в том числе конкретно в Поти зашли корабли западных альянсов. И это потому, что у Грузии велико «желание принадлежать Европе», по словам грузинского президента Саломе Зурабишвили. Запад с помощью Грузии собирается вытеснить из Черного моря Россию, потому что «Черное море является сегодня одним из главных приоритетов для НАТО». Смешно. Будто бы Россия, и, естественно, Абхазия, имеющие прямые выходы к морю, не могут здесь иметь собственных интересов и приоритетов!

– Да, все это создает определенную напряженность. Но пусть никто не думает, что кому-то удастся вытеснить Россию, разумеется, и Абхазию, из Черного моря. Согласно двусторонним договоренностям между равными субъектами международного права – Республикой Абхазия и Российской Федерацией – на территории Абхазии, в городе Гудауте, находится Российская военная база. И находится она там еще со времен СССР. Все последние годы база не раз меняла свое название, но смысл ее был и остается один: Россия – гарант стабильности и мира в нашем регионе. Мы достаточно тесно общаемся с российскими военными. А после событий 2008 года можно с уверенностью сказать, что мы – братья по оружию.

Вопросы задавала Заира ЦВИЖБА

Номер: 49Выпуск: 3789Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА