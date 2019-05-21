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Распоряжение Кабинета Министров РА
О ликвидации Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха»
В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Республики Абхазия (часть первая) от 13 июля 2006 г. №1409-c-XIV:
1. Провести процедуру ликвидации Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха».
2. Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:
Ачба Н.Л. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации (председатель);
Такмадашвили И.А. – главный агроном Управления сельского хозяйства Гудаутского района;
Гемуа Н.Э. – начальник отдела управления государственным имуществом Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;
Кварацхелия Ю.Т. – начальник Управления сельского хозяйства Гудаутского района;
Морохия С.И. – начальник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия;
Папба Б.М. – начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия;
Хагуш Д. Ш. – начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия.
3. Ликвидационной комиссии:
– провести процедуру ликвидации Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха» в срок до 30.07.2019 г.;
– обеспечить принятие ликвидационной комиссией мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
– обеспечить составление промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;
– представить в Кабинет Министров Республики Абхазия предложения по использованию имущества, оставшегося после ликвидации госхоза;
– осуществить иные предусмотренные законодательством мероприятия по ликвидации Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха».
4. Установить, что с момента принятия настоящего Распоряжения к ликвидационной комиссии переходят все права по управлению делами Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха», их финансово-хозяйственной деятельности в ликвидационный период.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.
В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия
г.Сухум, 26 апреля 2019 г., № 68
Номер: 49
Выпуск: 3789
Рубрика: политика
Автор: В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия