Распоряжение Кабинета Министров РА

О ликвидации Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Республики Абхазия (часть первая) от 13 июля 2006 г. №1409-c-XIV:

1. Провести процедуру ликвидации Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха».

2. Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:

Ачба Н.Л. – заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации (председатель);

Такмадашвили И.А. – главный агроном Управления сельского хозяйства Гудаутского района;

Гемуа Н.Э. – начальник отдела управления государственным имуществом Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации;

Кварацхелия Ю.Т. – начальник Управления сельского хозяйства Гудаутского района;

Морохия С.И. – начальник контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Абхазия;

Папба Б.М. – начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия;

Хагуш Д. Ш. – начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия.

3. Ликвидационной комиссии:

– провести процедуру ликвидации Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха» в срок до 30.07.2019 г.;

– обеспечить принятие ликвидационной комиссией мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;

– обеспечить составление промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;

– представить в Кабинет Министров Республики Абхазия предложения по использованию имущества, оставшегося после ликвидации госхоза;

– осуществить иные предусмотренные законодательством мероприятия по ликвидации Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха».

4. Установить, что с момента принятия настоящего Распоряжения к ликвидационной комиссии переходят все права по управлению делами Новоафонского цитрусового госхоза «Псырцха», их финансово-хозяйственной деятельности в ликвидационный период.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум, 26 апреля 2019 г., № 68

Номер: 49Выпуск: 3789Рубрика: политикаАвтор: В. БГАНБА, Премьер-министр Республики Абхазия