НАКАНУНЕ ЛЕТА-2019

В Общественной палате Республики Абхазия прошло заседание, посвященное курортному сезону. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и туристического бизнеса.

Начальник отдела анализа и прогнозирования развития курортно-туристической индустрии Министерства по курортам и туризму РА Адамур Мукба отчитался о степени готовности к курортному сезону: «Курортный сезон начался неплохо. Отельеры уже констатируют более ранее и плотное бронирование в местах размещения туристов. Экскурсионные объекты также начали сезон с хороших показателей. Если за первые 10 майских дней 2018 года Новоафонскую пещеру посетило 4 285 человек, то в 2019 году – 7 902 человека. Рицинский реликтовый национальный парк в 2018 году за текущий период посетило около 9 000 человек, а за аналогичный период 2019 года – 16 500 человек. Чтобы такая статистика сохранялась и возрастала, необходимо обращать внимание на качество оказываемых туристических услуг. Пользуясь случаем, хочу призвать население страны, которое ежегодно с большими надеждами ожидает курортного сезона, отнестись к иностранным туристам, как к дорогим гостям, оказывая им должное уважение и предоставляя качественный сервис. В ближайшее время Министерство по курортам и туризму планирует провести совещание с подведомственными организациями, которые напрямую и косвенно связаны с подготовкой и проведением курортного сезона. Многие подготовительные мероприятия уже начались, в частности, в курортных городах прошла уборка пляжных зон, инспектируются объекты туриндустрии и общепита на предмет соответствия необходимым стандартам».

Член Общественной палаты РА Низам Хапат подчеркнул важность скоординированных действий всех ведомств: «На протяжении трех лет мы отправляем письма Правительству и Министерству по курортам и туризму с предложением о создании координационного совета, в состав которого бы вошли представители МВД, МЧС, РУП «Черноморэнерго», Министерства сельского хозяйства, Минздрава, Госкомитета по экологии и охране природы, Госстандарта, СМИ и туристического бизнеса. Однако никакой реакции на наше предложение не последовало. Одно лишь Министерство по курортам и туризму не сможет решить весь спектр вопросов, связанных с туристической индустрией».

Участники заседания пришли к выводу, что необходимо разработать Стратегию развития туристической индустрии в Абхазии.

Так, президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина подчеркнула: «Развитие туристической индустрии в Абхазии происходит стихийно. Необходимо разработать государственную программу по развитию этой индустрии. И не просто разработать, а разъяснить ее всем участникам туриндустрии. Частные и государственные организации, вовлеченные в туризм, должны действовать по единому плану».

Президент Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба отметил: «Мы часто требуем ввести карательные меры в отношении предпринимателей, которые нарушают государственные стандарты, но вместе с тем мы практически не поощряем туристический бизнес. Если предприниматель желает внести свой вклад в туристическую индустрию, то подобные стремления надо поощрять. Чтобы требовать от предпринимателя соблюдения высоких стандартов сервиса, прежде необходимо создать для него благоприятные условия».

Номер: 49Выпуск: 3789Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс