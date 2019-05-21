Противоречит Конституции Абхазии

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением в связи с обращением, распространённым 17 мая ОНД по защите государственности.

«Ситуация, связанная с заболеванием депутата Парламента Аслана Бжания и состоянием его здоровья беспокоит все общество. И мы разделяем эту обеспокоенность. С появлением информации о госпитализации депутата и его помощников, Президент Абхазии дал поручения министру здравоохранения РА и правоохранительным органам республики принять неотложные меры для того, чтобы тщательно разобраться в данной ситуации.

В соответствии с этими указаниями, руководители профильных ведомств в тесном контакте с российскими коллегами занимаются изучением обстоятельств дела.

Однако настораживает то, что некоторые политические силы в стране пытаются использовать данную обстановку в спекулятивных целях.

Требование и всякие призывы о переносе президентских выборов противоречат Конституции РА и Закону о выборах главы государства. Это способствует нагнетанию напряженности и может привести к дестабилизации обстановки в стране. Выборы Президента назначены Парламентом РА в строгом соответствии с действующим законодательством и должны пройти в сроки, определенные Народным Собранием Республики Абхазия».

Номер: 49Выпуск: 3789Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс