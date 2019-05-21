НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ» СОЗДАН. ВПЕРЕДИ – СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА.

18 апреля 2019 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров об образовании Национального парка Республики Абхазия «Кодорское ущелье».

Проект решения рассмотрен членами Правительства и принят на заседании Кабинета Министров РА. Почти десять лет проект создания парка оставался проектом. Работа над ним началась сразу же после освобождения Кодорского ущелья в августе 2008 года: специалисты экологического ведомства вместе с сотрудниками СГБ Республики Абхазия отправились в верховье реки Кодор для изучения ситуации и оценки состояния природной среды в этом районе. Вскоре было подготовлено письмо Президенту Сергею Багапш. Президент подписал Распоряжение № РП-24 от 03.09.2008 г. «О создании Государственной комиссии по созданию Национального парка «Кодорское ущелье». Работа была длительной и серьезной.

Для Романа Дбар, который в свое время в качестве руководителя экологического ведомства республики и выступил инициатором создания парка, – это важное государственное решение – событие, к которому он и его друзья, коллеги и единомышленники причастны лично.

Вот почему именно ему – директору ГНУ «Институт экологии Академии наук Абхазии» Роману Дбар – адресуют вопросы практически все средства массовой информации Абхазии. И мы, газета «Республика Абхазия», в том числе.

– Особо охраняемые природные территории, к которым относятся национальные парки и заповедники, служат наиболее эффективным инструментом в сохранении биологического разнообразия в мировом масштабе. После того, как в 1996 году был создан Рицинский реликтовый национальный парк, ни у кого не осталось сомнений, что в Абхазии с нашей уникальной природой необходимо придать статус особо охраняемых природных территорий землям, прилегающим к Главному Кавказскому хребту. С российской стороны Главного Кавказского хребта существуют Кавказский биосферный заповедник, Тебердинский государственный заповедник, Архызский биосферный полигон. Важно было создать некую симметрию подобных зон и на южных склонах Главного Кавказского хребта. Теперь, когда идея реализована, будет обеспечена свободная миграция диких животных, охрана уникальных природных комплексов и, что особенно важно, это позволит сохранить нетронутыми бассейны крупнейших абхазских рек – Бзыби и Кодора.

– Национальный парк «Кодорское ущелье» включает в себя 1 300 квадратных километров уникальной природной территории. Это 27 % от всей территории Республики Абхазия. Таким образом наша страна становится первой в мире по соотношению площади охраняемых природных территорий ко всей площади, оставляя позади прежнего мирового рекордсмена – Республику Коста-Рика. Однако нам преждевременно называть себя страной экологического благополучия, потому что есть теория, и есть практика. Важно в реальности реализовать все задуманное, воплотить все предусмотренные документами мероприятиями.

Сложность этого заключается в разделении национального парка на функциональные зоны, в числе которых ареалы абсолютной заповедности, куда не ступает нога человека, что позволяет им сохраняться в первозданном состоянии и открывать свои тайны лишь специалистам и исследователям, и в то же время есть зоны, на территории которых возможна определенная хозяйственная деятельность, хотя она и направлена исключительно на развитие национального парка. В частности, это организация экологического и просветительского туризма. Следует заметить, что такая деятельность призвана обеспечивать экономическую основу для существования парка. И в этом отношении у Национального парка «Кодорское ущелье» колоссальный потенциал. Через его территорию пролегает одно из древнейших ответвлений Шелкового пути, который издревле связывал побережье с Северным Кавказом через самый удобный для коммуникаций Клухорский перевал. Вполне естественно, что одна из ближайших задач – это возможность обсуждения вопроса о создании пограничного перехода для восстановления туристического маршрута: в советские времена переходили с Северного приюта на Южный, а затем, двигаясь по Кодорскому ущелью, спускались к Черному морю. Это очень перспективное туристическое направление, и его, вне всяких сомнений, поддержат коллеги из Тебердинского государственного заповедника. Они не раз подчеркивали, что заинтересованы в подобного рода туристических маршрутах. По красоте ландшафты Национального парка «Кодорское ущелье» могут соперничать с лучшими видами многих других горных пейзажей в мире.

Река Кодор является самой крупной по мощи, расходу воды и объему выносимого в море твердого стока. Бассейн реки является своего рода колыбелью для черноморского лосося, наиболее крупная популяция которого фактически сохранилась именно в наших реках, в частности, в реке Кодор. Все эти элементы являются крайне важными для определения ценности и определения объектов, на которые будут направлены охранные действия.

Территория национального парка установлена в трех кластерных участках: основной участок начинается от г. Адагуа, известной в народе как Сахарная голова, он охватывает Шакуранские водопады, нижнее течение реки Джампал и Богатские скалы, которые не просто красивый участок ущелья, но и представляют собой известняковые скальные обнажения с уникальной растительностью. К тому же это еще и самое узкое место ущелья, где мощная река сужена в теснину до нескольких метров шириной.

За селом Лата граница Национального парка поднимается вверх по Кодорскому хребту и по водоразделу доходит до Государственной границы с Республикой Грузия. Далее она проходит по Государственной границе с РФ, включая и самую высокую точку на территории наших соседей – гору Домбай-Ульген (высота 4 046 м), затем продвигается на запад, сворачивает в районе перевала Аданга на Абхазский хребет, спускается вниз снова к Богатским скалам. Это основной и самый большой по площади участок, включающий верховья реки Кодор и основной водосборный бассейн, в том числе многочисленные реки и ручьи, а также питающие Кодор ледники и снежники Главного Кавказского хребта.

Второй кластерный участок охватывает озеро Амткел со склонами гор вокруг озера. Амткел – озеро уникальное. Оно образовалось во время землетрясения 3 октября 1891 года.

По проекту предполагается, что в состав Национального парка будет включен Скурчинский заповедный участок (в свое время он был включен в состав Гумистинского государственного заповедника). Это была вынужденная мера, целью которой было защитить природную территорию. Теперь же вполне логично включить этот участок в Национальный парк «Кодорское ущелье». Однако этот вопрос будет рассмотрен Правительством Республики Абхазия отдельно.

В течение последних лет в результате нашествия самшитовой огневки оказались уничтоженными уникальные самшитовые леса Скурчинского участка, однако, по мнению специалистов, есть надежда, что из запаса семян удастся начать восстановление леса. И это восстановление – одна из важнейших задач формирующегося Национального парка.

По опыту коллег из других стран и благодаря поддержке коллег из Министерства природных ресурсов Российской Федерации мы взяли на вооружение эффективный подход, введя в состав Национального парка многочисленные населенные пункты с расчетом, что администрация парка будет заниматься и администрированием этих территорий.

Важно помнить, что Национальный парк – не только уникальная природная среда, но и – в нашем случае особенно – огромное число объектов историко-культурного наследия. На протяжении веков, а точнее, даже тысячелетий на этом пространстве вели активную жизнедеятельность многие поколения. Здесь сосредоточены уникальные памятники, сохранившиеся до наших дней, и часть из них до сих пор не изучена. Поэтому одной из важнейших задач национального парка будет не только охрана уникальной природной среды, но и охрана и изучение уникального историко-культурного наследия нашей страны. Все, что имеется здесь, должно быть скрупулезно исследовано, при необходимости законсервировано и сохранено для будущих поколений.

Если говорить о том, что в первую очередь является объектом охраны, то это – уникальное растительное сообщество и животный мир. Кодорское ущелье характеризуется достаточно большой шириной самого ущелья. Этот аспект представляет особую важность, так как позволяет теплому морскому воздуху добираться до самого Главного Кавказского хребта и в сочетании с уникальными почвенными факторами формирует на этом пространстве по-настоящему уникальное растительное сообщество. Одним из таких элементов данного сообщества являются высокоствольные пихтовые леса, которые являются самыми высоким лесами в Северной Евразии. Так, в урочище Мрамба в Кодорском ущелье была зафиксирована пихта высотой почти 80 метров. Мы продолжим исследование этого участка, возможно, что здесь будут обнаружены и другие экземпляры самых высоких деревьев континента. Кроме того, ущелье можно назвать особенным в силу большого числа эндемичных видов растений, которые более нигде не встречаются и являются уникальным природным наследием. К ним можно отнести такие виды, как шток-роза абхазская, манжетка волосовидная, колокольчик древний, василек богадский, бодяг абхазский и многие другие редчайшие растения планеты.

– Что касается животного населения, то следует отметить, что на этом участке Главный Кавказский хребет характеризуется самыми большими высотами. Именно эти участки и являются местом обитания кавказского тура. С учетом того, что Национальный парк «Кодорское ущелье» соприкасается на севере с особо охраняемыми природными территориями Российской Федерации, животные, обитающие по ту сторону, будут иметь возможность свободно перемещаться по обе стороны Главного Кавказского хребта. Эта уникальная популяция кавказского тура при надлежащей охране станет доступной для обозрения и на наших склонах. Кроме того, в России под патронажем Президента Российской Федерации реализуется программа восстановления леопарда на Кавказе. Если вырастет количество копытных в первую очередь тура и серны мы увидим на данной территории и уникального леопарда. Абхазия будет участвовать в восстановлении этого уникального животного в наших горах.

Помимо этого, Кодорское ущелье обладает уникальным разнообразным набором природных комплексов, что позволяет строить планы относительно возможности реинтродукции истребленного на Кавказе еще в 20-е годы прошлого столетия кавказского зубра, именуемого по-абхазски «адомбей», кстати, отсюда происходит название горы Домбай. При надлежащей охране зубр может вернуться в наши горы. Малоизвестным фактом, имеющим отношение к животному миру ущелья, является то, что это последнее место в Абхазии, где обитали речные бобры, отмеченные здесь еще в XIX веке. И это тоже еще одна из перспективных программ возвращения некогда утерянного биологического разнообразия Абхазии. Очевидно, что реализация этих и многих других природоохранных программ и проектов будет возможна при наличии полноценно функционирующего Национального парка «Кодорское ущелье».

Несколько слов о птицах. Здесь гнездятся уникальные птицы, занесенные во все международные Красные книги – орел ягнятник-бородач, беркут. Помимо этого, на Богатских скалах обитает сокол-сапсан, также занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы. Этот список достаточно большой, и все эти элементы природной экосистемы данного региона требуют тщательного изучения и охраны. Я надеюсь, что в процессе формирования организационной структуры парка обязательно будет создан и научный отдел, который будет заниматься изучением природной среды Кодорского ущелья, а также координировать научные исследования, с привлечением специалистов из разных стран мира, которые интересуются уникальной природной средой нашей страны.

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 50Выпуск: 3790Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА