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17 мая 2019 года по приглашению президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа в Сухуме побывал председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), член Президиума Российской академии наук, доктор физико-математических наук Владислав Яковлевич Панченко. Вместе с председателем совета прибыл и глава департамента по международным связям РФФИ Александр Вадимович Усольцев.

– Я очень рад встретиться со всеми вами и с дорогой мне Абхазией, – подчеркнул В.Панченко на встрече с учеными.

Он рассказал, что во время учебы в МГУ имени М.Ломоносова, как член университетской сборной по плаванию, часто бывал и даже подолгу жил в Пицунде, в студенческом лагере МГУ, где у пловцов была отличная возможность для тренировок.

А вот сегодня цель приезда Владислава Панченко – уже совсем другого масштаба. Главное событие – подписание обновленного Соглашения о сотрудничестве между Академией наук Абхазии и Российским фондом фундаментальных исследований. Документу, который тщательно готовился обеими сторонами, предстоит придать новый импульс уже существующим контактам между РФФИ и Академией наук Абхазии.

Поддержка Фонда особенно важна в условиях, когда финансирование науки из государственного бюджета не может покрыть и части жизненно необходимых потребностей сегодняшнего ученого, как это, к сожалению, пока еще имеет место и у нас в Абхазии.

Сам факт, что встреча председателя совета РФФИ, члена президиума РАН, одного из столпов современной науки Владислава Панченко с академическим сообществом Абхазии происходит в Сухуме, свидетельствует, что в России помнят об уникальном научном потенциале Абхазии и заинтересованы в реализации совместных проектов.

Во время неформальной беседы абхазские ученые рассказали гостям об основных направлениях, которые абхазская наука подвижнически развивает в том числе и при поддержке РФФИ, а В.Панченко заверил коллег, что об особом научном статусе Абхазии советской, а теперь и современной – хорошо помнят в научном мире и, возможно, даже после сегодняшней встречи определенные идеи обретут очертания уже вполне реальных проектов.

(Окончание в следующем номере)

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 50Выпуск: 3790Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА