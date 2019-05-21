СТАБИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕДИНЫЙ НАРОД – АБСОЛЮТНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Для любого народа, строящего свое собственное государство, заботящегося о будущем своей нации, единство и стабильность есть непременное условие, без которого вряд ли историческая перспектива может быть благоприятной.

Непростая история не раз, а зачастую и несправедливо, ввергала абхазский народ в пучину испытаний, но абхазы выходили победителями. И, как правило, силы для преодоления неимоверных трудностей, которые несли нам войны и политические потрясения, абхазский народ черпал в своем единстве.

История знает много примеров с древнейших времен и до наших, когда «червь раздоров» и непримиримого противостояния уничтожал мощные государства, приводил к исчезновению с лица земли многочисленные и сильные народы.

Гарантией единства народа всегда являлась стабильная ситуация в государстве. Когда экономика планомерно растет, и люди с каждым годом живут лучше, когда обеспечена безопасность страны и каждого человека, когда власть заботится о духовных ценностях и укреплении национального самосознания, то в стране и обществе, как правило, царят мир и единство.

К сожалению, за последнее время с нами происходило все с точностью до наоборот. Об экономике, тем более собственной, которая гарантировала бы поступательное развитие государства и достойную жизнь гражданам Абхазии, просто не приходится говорить. Страна – в долгах.

А на этом фоне народ видит, что небольшая группа, имеющая отношение к руководящим структурам, а, следовательно, и к деньгам из российской помощи, богатеет. О какой стабильности можно говорить, когда почти 70% трудоспособного населения Абхазии не имеет работу, не имеет постоянного заработка.

Я убежден, что первейшим делом нового президента должно стать именно реформирование политической системы, экономической и социальной жизни страны. Без пересмотра систем сдержек между ветвями власти в сторону усиления законодательной и судебной ветвей, мы не получим основу для стабильности. Без расширения возможностей влияния законодательной власти на исполнительную, и, наоборот, не уйти от субъективизма, от авторитаризма в управлении государством и обществом.

Именно эта назревшая необходимость совершенствования нашего государства и должна стать основой для единства народа, потому что у всех есть понимание необходимости перемен. Я не ошибусь, если скажу, что все политические и общественные силы страны, все политически и общественно активные граждане, все люди в Абхазии едины в желании сделать наше государство сильнее, а свою жизнь – лучше. Это и есть для нового будущего президента лучшее подспорье для объединения народа и установления стабильности в обществе. Время, когда президенты делили народ Абхазии на «своих» и «чужих» должно уйти безвозвратно. Время, когда к управлению страной допускались только из категории «своих», а не из числа профессионалов, умеющих работать, надо забыть навсегда.

Оппозиционные силы в своих предложениях к власти одним из главных требований ставили необходимость создания правительства народного доверия. Реально народ станет доверять правительству, когда увидит в нем знающих свое дело, ответственных, честных представителей всех сторон, противостоящих сегодня друг другу на политической арене. Этого не надо бояться. Слава Богу, «кровников» между противоборствующими партиями и людьми у нас нет. Есть разногласия в частностях, а в любви к Абхазии и готовности сделать для нее все граждане нашей страны едины. Надо отбросить личные обиды, пристрастия, а порой и гордыню, чтобы создать единый народный фронт для существенного изменения к лучшему всех сторон жизни нашего государства и нашего народа.

Леонид ДЗАПШБА, генерал-лейтенант, председатель РПП «Акзаара»- за стабильное развитие и законность»

Номер: 50Выпуск: 3790Рубрика: политикаАвтор: Леонид ДЗАПШБА, генерал-лейтенант, председатель РПП «Акзаара»- за стабильное развитие и законность»