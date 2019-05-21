ЧТОБЫ ИМЕТЬ СУЖДЕНИЕ, НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Министерстве здравоохранения Абхазии, под руководством министра Тамаза Цахнакия, состоялось рабочее совещание членов медицинской коллегии, посвященное состоянию здоровья депутата Парламента РА Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Тамаза Цахнакия, Минздрав Абхазии пристально следит за состоянием здоровья Аслана Бжания с первого дня заболевания депутата, а руководитель департамента здравоохранения города Москвы по поручению министра здравоохранения России держит этот вопрос на личном контроле, пациенту оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее Министерство здравоохранения республики по объективным причинам (отсутствие согласия пациента) до сегодняшнего дня не обладает достаточной информацией о диагнозе депутата Аслана Бжания.

По словам медиков, практически все указанные в опубликованной в интернете экспертизе из Германии данные по содержанию у пациента тяжелых металлов, согласно общепринятым стандартам ВОЗ, не являются завышенными, в то время как клиника, проводящая анализы, руководствовалась собственными стандартами, которые значительно отличаются от ВОЗовских. Тем самым делать выводы о внешнем воздействии и об отравлении Аслана Бжания преждевременно, уверены эксперты Минздрава Абхазии.

«Самое важное – правильно интерпретировать критерии. Симптомы и синдромы еще не являются диагнозом. Тем самым чтобы иметь суждение об окончательном диагнозе, необходимо получить полную и точную информацию о состоянии больного», – резюмировал работу совещания Тамаз Цахнакия. Он также отметил, что такая информация будет получена в самое ближайшее время силами Генеральной прокуратуры Абхазии.

Номер: 50Выпуск: 3790Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс