Обращение Министерства внутренних дел РА

В связи с обострением общественно-политической ситуации в стране говорится:

«Уважаемые граждане Республики Абхазия!

Законность и правопорядок являются основными принципами правового государства.

При организации проведения массовых мероприятий общественной и политической направленности следует строго соблюдать законодательство нашей страны.

Сегодня Министерство внутренних дел Республики Абхазия проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к Закону и готово обеспечить соблюдение правопорядка на всей территории республики.

Предпринимаемые некоторыми членами нашего общества действия на грани политического шантажа, манипулирование общественным мнением, настроениями граждан, а зачастую предоставление неполной и искаженной информации, могут спровоцировать негативную ситуацию в стране.

Министерство внутренних дел Республики Абхазия обращается к гражданам страны не предпринимать действий, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии. Не поддаваться на провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок на территории Республики Абхазия».

Номер: 50Выпуск: 3790Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс