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21.05.2019
Номер: 50
Выпуск: 3790
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры Абхазии
В связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям Генеральная прокуратура Республики Абхазия обращает внимание граждан страны на необходимость соблюдать основной закон страны – Конституцию.
Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
Номер: 50
Выпуск: 3790
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс