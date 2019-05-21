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Заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры Абхазии 21.05.2019

Заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры Абхазии

В связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям Генеральная прокуратура Республики Абхазия обращает внимание граждан страны на необходимость соблюдать основной закон страны – Конституцию.

Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.


Номер:  50
Выпуск:  3790
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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