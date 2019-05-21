Заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры Абхазии

В связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям Генеральная прокуратура Республики Абхазия обращает внимание граждан страны на необходимость соблюдать основной закон страны – Конституцию.

Любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Номер: 50Выпуск: 3790Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс