ДАТА

Симон Кананит был одним из 12-ти Апостолов Иисуса Христа. Симон, уверовав в ценности христианские, поклялся следовать повсюду за Иисусом и проповедовать веру Христову. Скрываясь от римских легионеров, он отправился на Кавказ, избрав это место для проповедей. Симон Кананит поселился в уединенном местечке Псырцхе (территория Абхазии), в пещере на берегу одноименной реки. Было это в 55 г. н.э. Жил он в посте и молитвах, оберегал семьи, прославлял Иисуса Христа многими чудесными знамениями. Симон Кананит первым начал крещение местных жителей – предков современных абхазов. На берегу реки римские язычники схватили Симона Кананита и отрубили Апостолу голову (в этом месте до сих пор выступают на камнях пятна его крови). Где-то на берегу этой же реки он был захоронен последователями. Четыре века спустя на его мощах был выстроен храм.

Номер: 50Выпуск: 3790Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»