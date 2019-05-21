НЕ ХВАТИЛО ДЕПУТАТСКИХ ГОЛОСОВ, ЧТОБЫ ПЕРЕНЕСТИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Внеочередное заседание сессии Парламента РА прошло 20 мая. Вопрос рассматривался один: о переносе выборов Президента РА на осень.

Депутатам надо было принять два постановления. Одно – «Об отмене Постановления Народного Собрания – Парламента РА «О назначении выборов Президента Республики Абхазия №4761-с-VI от 4 апреля 2019 года и «О назначении выборов Президента Республики Абхазия», второе – «О проекте №913-VI Конституционного закона Республики Абхазия «О введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия».

Перед началом заседания Спикер Парламента В.Кварчия объяснил необходимость рассмотрения этих документов, сказав следующее:

– Из-за болезни Аслана Бжания мы не раз здесь собирались, приглашали многих руководителей структур и организаций. И если к болезни Бжания кто-то имеет отношение, кто-то это специально организовал, то это очень плохо для государства. Мы проходим через многие испытания, в том числе после войны. Думаю, что и внутри нас, и вне государства есть люди, которые мешают нашему становлению. Так мы вперед не сможем двигаться. Случай с Бжания означает поймать двух зайцев – помешать выборам и поставить Президента в сложную ситуацию. В любом случае это сделал не тот, кто заботится о народе.

Хотя нет единогласия среди депутатов, избранная в Парламенте комиссия подготовила два документа, которые надо рассмотреть – ради нашего коллеги Бжания, ради его здоровья. В итоге – вам решать, и это решение должно стать значимым для будущих поколений.

Затем документы были зачитаны членом комиссии Л. Ашуба.

Начались комментарии. Депутат Р.Лолуа сказал, что в сегодняшней ситуации это не выход из критического состояния. И что вопрос при нынешней власти объективно рассмотреть невозможно, что выйти из ситуации без реальных реформ не получится. Но при всем при этом Р.Лолуа высказался за поддержку документов.

Представитель Президента в Парламенте Д.Шамба высказал сомнение в правовом характере подготовленных документов. Его мнение оспорил депутат Б.Табагуа, добавив, что здесь речь идет не о выгоде, и то, что произошло с Бжания, – это политический террор, подобное может произойти с каждым.

Депутат В. Агрба отметил, что ему не нравится, когда депутатам приходится работать под давлением, но они не раз выходили из трудных ситуаций и решали многие сложные вопросы. И сказал, что, поступая по совести, он считает своим правом проголосовать за перенос выборов на осень, тем более что люди устали, хотят летом заработать…

На голосование поставили вопрос «О введении моратория на действие статьи 6 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» до 23 ноября 2019 года». Однако он набрал только 14 депутатских голосов, то есть не прошел. Рассмотрения остальных документов уже не понадобилось.

Пока проходило заседание сессии, за окнами Парламента шел митинг оппозиционных сил. Шел активно и громко. И в какой-то момент, не знаю почему, вице-спикер Парламента С.Харазия кому-то сказал: «Когда избирались, надо было думать, что эта работа и опасна, и трудна. Надо исполнять свой долг. Мы еще не такие вопросы здесь решали».

Митинг, особенно после отрицательного рассмотрения вопроса о переносе президентских выборов с 21 августа на ноябрь, усилился и перерос в массовые беспорядки.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 50Выпуск: 3790Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА