НАРОДНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

• Тот, кто слишком легко признается в своих ошибках, редко способен их исправить.

• Человек не стар до тех пор, пока сожаления не приходят на смену надеждам.

• Мудрый думает раз, прежде чем два раза сказать.

• Человек есть существо, недовольное самим собою и способное себя перестраивать.

• Если хочешь сохранить друзей, постарайся с ними меньше видеться.

• Не приучай себя к сплетням. Говори чаще что-нибудь от себя.

• Одинокий человек чаще находится в дурном обществе.

• Беда, может быть, научит уму-разуму, но мудрости никогда.

• В пустую голову входит все, а выходит еще больше.

• Ничто так не приближает человека к смерти, как долголетие.

• Блоха может прыгнуть на тигра, но не тигр на блоху.

• Стучи и в открытую дверь тоже. Может быть, ее открыли не для тебя.

• Когда я стал посещать диетолога, то за две недели сбросил пятьсот долларов.

Патико АЛАН

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Патико АЛАН