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НАРОДНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ
• Тот, кто слишком легко признается в своих ошибках, редко способен их исправить.
• Человек не стар до тех пор, пока сожаления не приходят на смену надеждам.
• Мудрый думает раз, прежде чем два раза сказать.
• Человек есть существо, недовольное самим собою и способное себя перестраивать.
• Если хочешь сохранить друзей, постарайся с ними меньше видеться.
• Не приучай себя к сплетням. Говори чаще что-нибудь от себя.
• Одинокий человек чаще находится в дурном обществе.
• Беда, может быть, научит уму-разуму, но мудрости никогда.
• В пустую голову входит все, а выходит еще больше.
• Ничто так не приближает человека к смерти, как долголетие.
• Блоха может прыгнуть на тигра, но не тигр на блоху.
• Стучи и в открытую дверь тоже. Может быть, ее открыли не для тебя.
• Когда я стал посещать диетолога, то за две недели сбросил пятьсот долларов.
Патико АЛАН
Номер: 53
Выпуск: 3793
Рубрика: общество
Автор: Патико АЛАН