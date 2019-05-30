ПОКА НЕ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

Есть такая проблема

Кто не знает, какую серьезную угрозу для жизни представляет открытый канализационный люк! К сожалению, есть немало примеров несчастных случаев и трагедий с летальным исходом, например, в соседней России, когда в открытые канализационные люки падали и взрослые, и дети, получали увечья или погибали. Казалось, это могло бы послужить уроком для других. Но, увы! По-прежнему «черные дыры» благодаря неведению равнодушных чиновников зияют в самых неожиданных местах, подстерегая прохожих. Немало таких злосчастных «ловушек» и в Сухуме. Например, от Маяцкого поворота по дороге на район Маяка тянется довольно обширная зеленая полоса с травой и деревьями. Человека, возвращающегося домой, особенно в зной, невольно потянет под сень деревьев, а там... О, ужас! Один за другим несколько открытых канализационных люков внушительной глубины, а в стороне еще один. Зазеваешься, не глянешь под ноги – и все, нет человека. Самое главное, не так далеко находится 8-я средняя школа. Нередко дети, не дожидаясь подходящего транспорта, идут вместе пешком прогуляться по набережной или на различные мероприятия, чаще всего спортивные состязания. И они каждый раз проходят этот опасный участок. А если кто-то не заметит, или один толкнет другого? Трагедии не избежать.

Мне показали эти зияющие «колодцы» школьницы (в тот день, когда город оставили без транспорта) с возгласом: «Осторожно!» Я заглянула в один из люков – и оцепенела: черная пугающая пустота. Тут, если что, не отделаешься ссадинами и легким испугом. Шансы выжить не велики. Есть такие открытые канализационные люки и в других местах города. Нередко, когда проводятся какие-то работы, люки открывают, а потом так и оставляют. Удивляет и возмущает такая безответственность!

Наступил курортный сезон. Надеюсь, несмотря ни на что к нам приедут отдыхающие и гости столицы. И что же мы сможем им предложить помимо красот природы, моря и известных достопримечательностей? Грязные лавочки и кучи мусора на остановках? Своры бродячих голодных собак и кошек, вызывающих ужас? Лужи разлившихся канализационных нечистот (район Маяка) со специфическим запахом? Эти опасные для жизни «колодцы»?

Надеемся, что городские власти и соответствующие службы наведут порядок, примут меры, чтобы обезопасить горожан и гостей столицы.

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ