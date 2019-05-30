ВОЙНА В АБХАЗИИ – ПОЗОРНАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ГРУЗИИ

Мнение политолога

(Окончание. Начало в № 49, 50)

Востребована в Грузии и версия о том, что во всем, что случилось между грузинами и абхазами, виновата Россия. Там даже доходят до утверждения, что не было грузино-абхазской войны, а была война между Грузией и Россией. Об этом повторял бешеный лидер грузинских националистов в Абхазии Т.Надарейшвили. Да и не только он! Сам Шеварднадзе не раз говорил о том же. Это утверждение идет в русле существующей в Грузии стереотипной привычки все свои неудачи и беды сваливать на Россию, в том числе и свое военное поражение в Абхазии и Южной Осетии. Нынешняя «вина» России в том, что она насильно, «бульдозером», не загоняет Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии. На это Москва никогда не пойдет. Она не отзовет свое признание независимости этих двух республик. Замечу, что в Грузии среди тех, кто считает Россию препятствием возвращения Абхазии и Южной Осетии в свой состав, есть «мудрые» прогнозисты, которые полагают, что надо подождать распада российского государства, а это не за горами, и тогда появится реальная возможность интегрировать потерянные территории в состав Грузии. Это – и стратегическая цель враждебных России сил на Западе, под которые подстраиваются грузинские «прозорливые» аналитики. Не дождетесь, господа!

Влияние России на Абхазию есть, и оно будет углубляться, поскольку Россия является ближайшим соседом Абхазии и стратегическим союзником, оказывает нам всяческую поддержку.

Все прогнозы о скором урегулировании послевоенных отношений сторон, как видно, не оправдались. За прошедшие два с половиной десятка лет решение этого вопроса ни на шаг не продвинулось. Причина в том, что грузинская сторона никак не хочет понять и принять послевоенные реалии, без учета которых невозможно выбраться из тупика. Абхазия уже не вернется в Грузию. Это однозначно! Слов нет, утрата Абхазии для Грузии – удар под дых. Но, как говорят, надо уметь удар принимать. Тем более если все это произошло по твоей вине. Обвинять некого, кроме самих себя. Тбилиси в условиях отсутствия альтернативы следует набраться мужества и согласиться с этим. Но у них, как считают некоторые политологи, как воздуха не хватает смелых политиков, способных генерировать идеи.

Интересно было бы узнать, насколько осмыслена грузинским обществом прошедшая война, принесшая столь масштабные беды, узнать мнение рядовых граждан о путях решения конфликта. Но я не слышал ничего относительно проведенного в Грузии опроса населения о возможности возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Сакартвело. Допускаю, что многие грузинские граждане высказались бы о нереальности свершения этого. Открыто сказать об этом рискованно – заклюют, обвинят в непатриотизме и предательстве. Не исключено, что и многие представители политического класса Грузии, в том числе и власть предержащие, тоже понимают это, но притворяются, заявляя о возможности возвращения потерянных территорий, и о том, что они это смогут сделать. Например, нынешний президент г-жа Саломе Зурабишвили в свое время заявляла, что для развития Грузии необходимо отрезать от нее Абхазию и Южную Осетию. Во время предвыборной кампании президента республики оппоненты вытащили это ее давнее высказывание и подвергли кандидата сильному накату за такую «крамолу». Видно, Саломе это учла, перестроилась и начала делать заявления в духе принятых там штампов о «возвращении потерянных территорий», давать обещания, что сделает все для достижения этой цели. Она получила необходимое количество голосов и была избрана президентом Грузии.

Если бы по окончании войны грузинская сторона повела себя по-другому, признала бы свою вину, сняла покров с тех, кто стоял за этой чудовищной трагедией, осудила бы «архитекторов агрессии», извинилась за содеянное на абхазской земле, то шансы нахождения общего языка между народами могли бы появиться. Ведь говорят же: повинную голову меч не сечет. Но ничего этого сделано не было. Напротив, всю вину навалили на абхазскую сторону, и параллельно, с новой силой продолжился процесс поливания грязью абхазский народ, что фактически продолжается и по сей день. Озлобленная грузинская власть избрала путь обострения отношений с Абхазией, продолжая изображать нас «агрессивными сепаратистами», мстя нам, желая хоть чем-то досадить, делает все, чтобы на международных площадках мешать нам. Фактов таких много. Все это вызывает с нашей стороны озлобление, повышает градус неприязни.

Важным направлением выхода из этой ситуации, с точки зрения многих в Грузии, является создание привлекательного образа своей страны для абхазов и осетин. В этом отношении возлагаются большие надежды на инициативу грузинского правительства под названием «Шаг к лучшему будущему». Политолог Закарейшвили называет желательным участие в нем абхазской и осетинской сторон для согласования тех или иных положений этого документа. Многие политики отмечают как успешную гуманитарную программу – оказание медицинской помощи населению Абхазии. Да, немало наших граждан едет лечиться в Тбилиси, и лечат, и принимают их там хорошо. Но при этом надо понимать, что главное в этой акции – политический подтекст. Это напрямую подтверждает С. Зурабишвили, заявляя: «Программа здравоохранения… является самым эффективным инструментом, который у нас есть сегодня… Это очень правильный шаг, и необходимо предпринимать много таких шагов для возвращения Абхазии и абхазов… В этой ситуации мы являемся единственным защитником абхазского языка, культуры и самобытности». А ведь еще вчера Тбилиси устроил нашему народу геноцид, потопив в крови тысячи наших людей, варварски уничтожив культурные ценности и основы истории, а сегодня оттуда заявляют, что они наши защитники, что мы являемся «братьями». Какое кощунство! Это является уловкой, попыткой реализации политики «мягкой силы». Прием этот не нов. Оказываемые медицинские услуги являются лишь маленькой толикой попытки компенсации нанесенного нашему народу ущерба. В связи с тем, что этот пряник не дает результатов, у многих там эта тактика действий вызывает озлобление. В частности, один из таких озлобленных Т. Аблотия в газете «Абхазский меридиан» (октябрь 2017 г.) заявил: «Хватит лицемерить… программа должна быть признана неудачной и приостановлена до лучших времен». Он же в телевизионной программе «Пограничная зона», говоря об абхазах как об «упертом» народе, заявил, что они не вернутся в состав Грузии, потому что не хотят стать вновь в Абхазии меньшинством, но, если твердо гарантировать невозвращение грузин на их землю, то абхазы могут интегрировать в состав Грузии. Это, конечно же, смешно. Не менее смешон и другой его вариант: разделить Абхазию. Для нас это не ново. Еще в ходе войны, когда грузинский план провалился, и война стало затяжной, в Тбилиси решили разделить Абхазию, исходя из того, что абхазы и грузины не смогут совместно проживать. Границей должна была стать река Гумиста, за ней – территория Абхазии, а до нее – Грузия, но с последующей этнической чисткой этой территории. И этим закончить войну. Идея эта тогда получила поддержку со стороны западных кругов, что вызвало возмущение абхазской стороны. Об этом В. Ардзинба писал в специальном письме Генсеку ООН Б. Гали: «Абхазы не торгуют своей землей!»

Если допустить, что произойдет немыслимое и Абхазия вернется в состав Грузии, проблемы не исчезнут. Не исключено, что в первое время там найдутся такие, которые подкорректируют свои политические взгляды, дадут клятву не обижать «братьев-абхазов», представятся добрыми и заботливыми. Но все эти действия останутся «косметическим макияжем». Пикантность ситуации придает тот факт, что гремучая смесь интересов при попытке совместного проживания обязательно сработает и приведет к тому, что уже было.

При всем этом создается впечатление, что в грузинском политическом классе все-таки уже понимают, что возвращение Абхазии и Южной Осетии в Грузию не состоится. Но нельзя рассчитывать, что ситуация «ни войны, ни мира» сама собой разрешится. И начинать следует с заключения соглашения о неприменении силы друг к другу. Но надо учитывать, что Грузия находится во внешнем правлении, подчиняется чужой указке, заглядывает в рот западным заправилам, стремится подшестерить, ублажать по высшему разряду, надеясь на получение от них преференций, прежде всего, в виде возвращения ей потерянных территорий. И поэтому Грузия самостоятельно решить этот вопрос не может. С. Зурабишвили заявила о невозможности изменения Грузией своего отношения к России «без подключения и согласия наших главных партнеров». А ведь известно, кто эти главные партнеры Грузии, без санкции которых она не может сделать самостоятельно ни одного шага – это США. И в нашем случае справедливое разрешение грузино-абхазской ситуации, скорее всего зависит от того, что скажет Вашингтонский «обком партии».

Константин ДУМАА, профессор кафедры политологии и социологии АГУ

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Константин ДУМАА, доцент кафедры политологии и социологии АГУ