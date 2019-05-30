НАША ИСТОРИЯ. МАЙ

1854 г. – С помощью англо-французских сил, брошенная на произвол судьбы Абхазия постепенно была оккупирована турецкими войсками. Попытки турецких генералов склонить на свою сторону абхазское население не увенчались успехом. Абхазы, как и другие родственные горские народы, не доверяли не только туркам, но и англо-французским агентам, которые во время войны надеялись на помощь со стороны горцев Восточного побережья Кавказа. Реакция горцев была однозначной – воевать против всех тех, кто попытается овладеть их землей и лишить свободы. В это время отступление российских войск к Ингуру осложняли, как бездорожье и другие природные преграды, так и абхазские повстанцы, которые непрерывно нападали на уходящие из Абхазии отряды. Пробивая путь с боем, М. Чачба присоединил отступившие российские гарнизоны к Гурийскому отряду российских войск за р. Ингур и тем самым блестяще выполнил поручение российских властей.

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1864 г. – Русско-кавказская война завершилась на территории исторической Абхазии – в центре ахчипсуйцев – в Губааду (совр. Красная Поляна). Абхазская же этнографическая группа садзов (приморские – халцисаа, горские – аибгаа, ахчипсаа, цвиджаа и др. общины) поголовно были депортированы в Турцию. Здесь же, в присутствии наместника Кавказа М. Н. Романова, командующих войсками Кубанской области и Кутаисского генерал-губернатора было отмечено «благодарственное Господу молебствие» об окончании Кавказской войны и произведен церковный парад. В строю находились 23 батальона, 10 горных орудий, 6 сотен казаков, 6 сотен милиции.

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1864 г. – Только за лето в Трапезунде от болезней, голода и физического истощения погибло около 19 тыс. кавказских беженцев, а в Самсуне – 60 тыс. человек. При этом ежедневная смертность изгнанников превышала 200 человек. В среде депортантов свирепствовали тиф, холера и особенно оспа.

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1918 г. – Батумская международная мирная конференция с участием делегации АНС. Конференция проходила под председательством министра юстиции Оттоманской империи Халилбея и при участии Закавказской Демократической Федеративной Республики (Азербайджан, Армения, Грузия) и Союза горцев Кавказа. 11 мая на первом же заседании конференции была признана независимость Северо-Кавказской Республики (Горская Республика). В её состав вошли: Дагестан, Чечено-Ингушетия, Осетия, Карачаево-Балкария, Абхазия, Адыгея. Тем самым практически была восстановлена государственность Абхазии, упразднённая в июне 1864 г.

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1918 г. – По требованию турецкой делегации на Батумской конференции была ликвидирована ЗДФР. 26 мая была провозглашена Демократическая Республика Грузия, 27 мая – Азербайджанская Республика и 28 мая – Армянская Республика. В день принятия Акта о независимости Грузии (26 мая), Абхазия находилась вне пределов её государства и являлась самостоятельным государством, полноправным субъектом Горской Республики.

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1921 г. – Революционный Комитет Грузии принял Декларацию о независимости ССР Абхазия. Она была оглашена и одобрена на I съезде трудящихся Абхазии в конце мая 1921 г. Однако спустя полтора месяца после принятия Декларации, по воле И.Сталина началась закулисная политическая кампания и открытая финансово-экономическая блокада по ликвидации независимости ССР Абхазия.

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1930 г. – на основе Абхазского научного общества и Академии абхазского языка и литературы был создан Абхазский институт языка и литературы. Сегодня это Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д.И.Гулиа.

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1935 г. – вступила в строй первая шахта в Ткуарчале. Ткуарчал стал индустриальным центром Абхазии.

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»