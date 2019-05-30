СТРАНА ЗОЛОТОГО РУНА

В августе 1953 года в море недалеко от Сухуми обнаружили мраморную плиту. Когда камень подняли со дна и очистили от водорослей и ракушек, обнажился прекрасный барельеф.

Артефакт принадлежал кому-то из жителей легендарного Колхидского царства, которое существовало здесь со II тысячелетия до нашей эры... Найденный в море замечательный барельеф, изображавший женщину и преклонившего перед ней колени мальчика, занял достойное место в ряду множества артефактов, добытых к тому времени археологами на восточном побережье Черного моря, на землях современной Абхазии. Именно здесь, в Закавказье, существовало царство, которое своим богатством притягивало таких искушенных путешественников, как древнегреческие аргонавты.

Вслед за Ясоном

Колхида появилась на исторической арене в XIII веке до нашей эры. В ассирийских и урартийских клинописях она упоминается как «Кулха», «Колха» или «Этиу». Последнее название почти совпадает с именем легендарного царя Эета.

Согласно мифу в Элладе распространилась молва о золотом руне, спрятанном на берегах Фасиса (современная река Риони) в далекой стране колхов, где правил сын бога Гелиоса – Эет. Мифы рассказывают, что столица царя, отца волшебницы Медеи, звалась Куттайя. Возможно, на этом месте позднее вырос город Кутаиси. За поколение до Троянской войны отважный греческий «спецназ» во главе с Ясоном отправился морем на корабле «Арго» в Колхиду, чтобы раздобыть заветное золотое руно.

Современные исследователи единодушны в том, что в мифе об аргонавтах отразилось реальное стремление греков найти новые рынки для торговли в Причерноморье. Еще историк Страбон (I век) отмечал, что «богатства тамошней страны, состоящие из золотых, серебряных, железных и медных рудников, внушают мысль об истинном мотиве похода».

Колхи жили к югу от устья реки Фасис. О них, о реке и стране в одном из своих сочинений пишет Псевдо-Гиппократ (IV век до нашей эры): «...страна эта болотистая, жаркая, сырая и лесистая. Там во всякое время года бывает много сильных дождей. Люди проводят (свою) жизнь в болотах, их деревянные или тростниковые хижины построены на воде; они мало ходят пешком, (только) в городах и на рынках, (а обыкновенно) разъезжают на однодеревках вверх и вниз по каналам, которых там множество... Самый Фасис тише всех других рек и течет едва заметно... фасиане резко отличаются (своей) наружностью от остальных людей. Они высоки ростом и чрезвычайно тучны...»

Вдоль правого берега Фасиса и к северу от него обитало иное племя – гениохи, «племя людоедов, сдирающих кожу», как сказано в одном древнем источнике. Гениохи – одна из значительных этнических групп Закавказья – отождествляется со сванами.

Успешное плавание корабля «Арго» проложило путь греческим колонистам. Вслед за ними к причерноморским берегам отправились выходцы из малоазийского полиса Милета. Уже к началу VI века до нашей эры они компактно расселились на побережье Колхиды.

Из Питиунта в Фасис

В стране золотого руна, богатой металлическими рудами (сам Эет проживал в медном дворце), основой процветания жителей были разнообразные ремесла. Особенным совершенством отличались изделия местных мастеров – украшения и оружие. Доказательством являются найденные археологами в древних погребениях тысячи золотых изделий, включающих гривны, кольца, серьги, пояса и великолепные диадемы.

Разбогатевшая знать была весьма заинтересована в торговле с греками. Ради нее в Колхиду ввозились произведения античного искусства: мраморная скульптура, парадная посуда, ювелирные изделия, вино и оливковое масло. Греки в свою очередь помимо металлов скупали пшеницу, строительный лес, пеньку, воск, смолу, рыбу, скот и рабов.

Начиная с VI века до нашей эры, среди милетских колоний выдвинулись порты Фасис, Диоскурия и Питиунт. Страбон называет Питиунт «великим» (ныне на его месте расположен абхазский курорт Пицунда). Сохранились остатки крепостных стен, жилых построек, византийской базилики.

Диоскурия получила свое имя в честь героев Диоскуров («сыновей Зевса») – близнецов Кастора и Полидевка, участников похода аргонавтов, покровителей торговли и мореплавания, чей культ почитался в Милете. В Диоскурии сходились для торговли представители 70 племен и народностей. Простые люди приходили «ради соли» – в Колхиде залежи соли были неизвестны, и греки торговали ею монопольно. В начале I века Диоскурия попала под власть Рима, греческий город был римлянами разрушен, а на его руинах они возвели крепость Себастополис (современный Сухум).

Фасис находился в устье одноименной реки, которую называли «пристанищем аргонавтов». Страбон пишет: «При Фасисе лежит город того же имени, торговый порт колхов, имеющий перед собою с одной стороны реку, с другой озеро, с третьей – море». То же местоположение занимает и современный город Поти, расположенный у устья реки Риони и озера Палиастоми. За последние 2500 лет от прежнего устья реки море отступило примерно на 12 километров. Как и в древности, данная местность сильно заболочена, и следы древнего Фасиса пока не удается обнаружить.

Фасис играл ведущую роль в колхидской торговле в течение нескольких веков. Этот факт подтверждают десятки монетных кладов, найденных в окрестностях Поти. Об оживленных связях афинян с обитателями Фасиса сохранилось и свидетельство Аристотеля: «Народные ораторы проводят целый день на представлениях фокусников или в болтовне с приезжающими из Фасиса». Известно также описание божества Фасиса, данное по существовавшей в Неаполе в III веке картине, посвященной прибытию аргонавтов в Колхиду: «Ты видишь и самого бога реки, лежащего в густом тростнике, суровой наружности, волосы его густые и торчащие дыбом, страшная борода и светящиеся глаза. Изобильный поток течет изо всего его тела...» Но имело место и другое изображение божества с чашей в руках, из которой изливается вода, в окружении животных – птиц и рыб, посвященных этому и божеству. Священной птицей Фасиса был фазан, то есть «фасисская птица» – так ее назвали греческие колонисты.

Руины города, скорее всего, занесены илом. Характерно, что в нескольких километрах от моря стоит доныне турецкая средневековая крепость, которая когда-то возвышалась на самом берегу. Но море постепенно отступает, и причиной тому – мутная, быстрая река Риони, несущая тысячи тонн ила. Произведенная разведка показала, что керамика античного времени попадается лишь в 20 километрах от моря, не ближе. По-видимому, и Фасис надо искать в отдалении от моря. Но где точно, не знает никто. Непроходимые болота и колхидские джунгли хранят тайну древнего города.

Ничто не вечно

Во II веке до нашей эры Колхидское царство разграбил боспорский правитель Фарнак, а затем в страну вторгся понтийский царь Митридат VI Евпатор. Римляне нанесли смертельный удар Митридату, и Колхида попала в рабскую зависимость от победителей. Завоеватели включили страну в состав римской провинции Каппадокия и во всех прибрежных городах расставили свои гарнизоны.

В 1-11 веках на месте распавшегося римского образования возникло Лазское царство. Оно просуществовало 250 лет, пока в 562 году не было поглощено Византией как провинция Лазика с центром в Фасисе, и лишь к IX веку возникло Абхазское царство со столицей в Кутаиси.

Поиски следов исчезнувшей страны золотого руна продолжаются. Важные находки сделаны на холме у прибрежного села Вани. Там найдены руины античного святилища 11-1 веков до нашей эры, посвященного морской богине Левкотее. Когда-то перед храмом стояла ее скульптура, а рядом на стене по-гречески было нацарапано обращение: «Молю, о Владычица!»

Неподалеку от храма возле жертвенника обнаружили странное погребение. Между прахом мужчины и женщины лежал «черный человечек». Он был длиной в 30 сантиметров, железный, будто обугленный от ржавчины. В ушах его висели золотые серьги, а на шее золотая гривна. Сегодня этот «черный человечек» находится в Тбилисском музее.

Какие сюрпризы еще преподнесет древняя Колхида?

(Из журнала «Загадки истории» 2019 год)

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: (Из журнала «Загадки истории» 2019 год)