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30.05.2019
Номер: 53
Выпуск: 3793
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОБОРЕ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Храм строили почти два века: с 1163-го до 1330 года.
Нотр-Дам не всегда воспринимался как безусловная архитектурная и историческая ценность.
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ПОРОХОВОЙ СКЛАД
В годы Великой французской революции парижане обезглавили 28 королевских статуй. Колокола переплавили.
Несколько лет собор использовали как хранилище для пороха.
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PR ОТ ГЮГО
В начале XIX века собор был полуразрушен. Его собирались даже снести. Чтобы спасти собор, Виктор Гюго написал одноименный роман (1831). Популярность его была такова, что собор решили реставрировать.
Номер: 53
Выпуск: 3793
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы