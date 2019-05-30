ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОБОРЕ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Храм строили почти два века: с 1163-го до 1330 года.

Нотр-Дам не всегда воспринимался как безусловная архитектурная и историческая ценность.

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ПОРОХОВОЙ СКЛАД

В годы Великой французской революции парижане обезглавили 28 королевских статуй. Колокола переплавили.

Несколько лет собор использовали как хранилище для пороха.

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PR ОТ ГЮГО

В начале XIX века собор был полуразрушен. Его собирались даже снести. Чтобы спасти собор, Виктор Гюго написал одноименный роман (1831). Популярность его была такова, что собор решили реставрировать.

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы