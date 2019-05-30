ВСЕМ РЕВОЛЬВЕРАМ РЕВОЛЬВЕР

Какого только стрелкового оружия не было на свете! Конструкторы, желая создать очередной образец пистолета или револьвера, проявляли свою буйную фантазию, в результате чего рождались совершенно невообразимые экземпляры, которые так никогда и не были приняты на вооружение.

Образцом такого оружия-монстра может послужить изделие бельгийского конструктора Безарда, созданное им во второй половине XIX века. Револьвер с огромным барабаном, в который загружали 20 патронов, весил около 6 кг. Стрелять из него можно лишь с двух рук, а про точность стрельбы разговор вообще не шел. По данным специалистов, изучающих историю огнестрельного оружия, револьвер был выпущен в единственном экземпляре и изготовлен был, скорее всего, для одной из международных выставок в качестве экспоната, показывающего мастерство бельгийских оружейников.

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы