КРОЛИКИ СИЛЬНЕЕ БОНАПАРТА

После подписания Тильзитского мира император Наполеон Бонапарт решил немного развеяться и поохотиться. Чтобы не бродить с ружьем по лесу, он приказал закупить диких кроликов. Когда началась охота, кролики повели себя очень странно. Вместо того чтобы убегать от охотника-императора, они всей гурьбой бросились к нему. Как выяснилось, по ошибке были куплены вовсе не дикие, а домашние кролики. И когда они увидели приближающегося к ним императора, голодные длинноухие решили, что их сейчас начнут кормить. И бегом устремились к Наполеону. Император был вынужден бежать, но зверушки преследовали его даже тогда, когда лакеи пытались остановить их кнутами. Это было одно из немногих поражений великого полководца.

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы