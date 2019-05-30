ТАТУИРОВКИ

Советские зеки действительно кололи на своих телах портреты вождей. Разумеется, не из идеологических, а исключительно из практических соображений.

Чаще всего можно услышать такую версию. 1937 год – пик сталинских репрессий. В жернова беспощадного молоха попадают не только политические противники «вождя народов», но и самые обычные урки – воры в законе. И они находят выход из положения.

В тюрьму привозят очередную партию смертников. Приговоренных к расстрелу ведут в подвал и ставят вдоль стены. Приказывают снять рубашки. И вдруг один из чекистов замечает на груди смертника профиль Сталина. Пытается стереть, но не тут-то было – татуировка намертво въелась в кожу.

Чекисты в ступоре: будешь стрелять в смертника – попадешь в Сталина! Приговоренному приказывают повернуться спиной. А у него на спине красуется портрет Ленина! После продолжительной ругани охранники выводят заключенного из подвала.

По рассказам бывалых зеков, расстрельные команды трусили стрелять в изображения вождей, и рецидивисты оставались жить. В итоге приговор находчивым уркам, как правило, пересматривался: расстрел заменяли на 25 лет относительно комфортного существования в сталинских концлагерях.

Естественно, такие истории зеки передавали друг другу из уст в уста. И большинство зеков верили, что охранники не станут стрелять по вождям. Очевидно, поэтому такие наколки делали не только смертники, но и те, кто собирался уйти в побег.

С опытным тюремщиком фокус с портретами не проходил. В таких случаях во время расстрела пуля летела не в грудь, а в голову заключенного.

Впрочем, палачи со смертниками особо не церемонились. Так, начальник барнаульской тюрьмы Свиридов в январе 1938 года, будучи свидетелем подобной сцены, приказал подчиненным винтовочным штыком срезать с груди заключенного Бирелева кожу с изображениями вождей, после чего Бирелев был расстрелян. Впрочем, вскоре Свиридов сам получил вышку по статье 58 УК РСФСР (антисоветская агитация).

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы