ПО УЛИЦЕ МОЕЙ КОТОРЫЙ ГОД ...

Что в имени тебе моем?

(Окончание. Начало в № 52)

Весной 1944 года батальон Федора Котанова, выбив врага из сел Богоявленск и Широкая Балка, подошел к городу Николаеву.

Перед батальоном была поставлена задача высадить отряд из Бугского лимана в Николаевский порт и, проникнув в город, создать панику в тылу врага. В это время другие части должны были начать наступление и овладеть городом. Именно эта задача была возложена на десантный отряд батальона во главе в Константином Ольшанским. В этот особый отряд были отобраны 67 лучших котановцев, в числе которых оказались и Володя с Георгием. В ночь на 26 марта под покровом темноты вооруженные десантники на лодках направились к берегу. Ночь выдалась ненастная, дул порывистый ветер, волны захлестывали лодки, норовя перевернуть их. От гребцов требовалась немалая выдержка и сноровка, чтобы удерживать лодки на плаву и не давать им приблизиться к берегу раньше указанного на карте места.

Боевой приказ № 5

Командир 384 ОБМП ЧФ, 14-00 25 марта 1944 года, село Богоявленск.

1. Противник под натиском наших войск с боями отошел к Николаеву и занял оборону Широкая Балка вдоль железной дороги до берега реки Ю. Буг с целью задержать дальнейшее продвижение Красной Армии, эвакуации своих войск и мирных жителей из города Николаева.

2. С фронта соседние части 1гв. УРа и 295-й стрелковой дивизии имеют задачу овладеть Широкой Балкой и выйти на юго-восточную окраину г. Николаева.

3. 384 ОБМП поставлена задача: высадкой тактического десанта в тыл противника в районе юго-восточной окраины г. Николаева расстроить тыл противника и содействовать частям Красной Армии овладеть сердцем судостроительной промышленности и крупной военно-морской базой ЧФ – городом Николаевом.

4. Решили на подручных плавсредствах из переправы Богоявленск высадить десантный отряд в составе 67 человек в районе элеватора с задачей нарушить боевое управление противника, нанести удар по немецкой обороне с тыла и содействовать наступающим частям Красной Армии в овладении городом Николаев. В дальнейшем соединиться с частями Красной Армии.

5. Десантному отряду старшего лейтенанта Ольшанского в ночь с 25 марта на 26 марта 1944 года высадиться десантом в районе элеватора с задачей нарушить боевое управление противника, нанести удар по немецкой обороне с тыла и содействовать частям Красной Армии в овладении городом Николаев. Время посадки – 20-00, 25 марта. Время высадки – 5-00, 26 марта. Остальным подразделениям быть в готовности для высадки последующими эшелонами.

6. Для борьбы против мелких плавсредств противника и танков на суше иметь в готовности ПТР. ГПГ, ручные пулеметы, вызов артогня.

7. Фланги и тылы отряда прикрывать выделением мелких групп. Разведку обеспечить силами приданных разведчиков.

8. Мой КП – северная сторона с. Богоявленска. НП северо-западная окраина Широкой Балки, пункт медпомощи с. Богоявленск.

9. Сигналы управления – ранее установленные, связь – радио, ракеты, шлюпки.

10. Мой второй заместитель лейтенант Михайловский Л. И.

Командир 384 ОБМП ЧФ м-р Ф. КОТАНОВ

Нач. штаба 384 ОБМП ЧФ инж. -к-н А. САМАРИН

По мнению военных историков, отряд из 67 десантников для выполнения столь сложной боевой задачи был слишком немногочисленным. Но как выяснилось, перед штурмом города уже были предприняты попытки дважды высадить десант, но оба раза операции завершились безрезультатно. Забегая вперед, замечу, что наступление основных частей советских войск началось только через двое суток после высадки группы Ольшанского и к тому времени в составе десанта осталось всего 11 раненых бойцов. Свою задачу десантники выполнили, но оказать непосредственную помощь частям, штурмующим город, они уже не смогли.

Особую осторожность нужно было соблюдать после того, как вышли за пределы Широкой Балки – оба берега еще оставались под контролем врага.

Над рекой то и дело взмывали вражеские ракеты, предательски освещая все вокруг. Временами раздавались пулеметные очереди – гитлеровцы были начеку, но десантников они не обнаружили. Просто на всякий случай простреливали реку. А впереди было главное – нужно было высадиться и не наделать шума.

Когда стали причаливать, Ольшанский направил вперед группу разведчиков, но берег был пуст – фашисты не ожидали такой дерзости от противника, не предполагали, что наши части осмелятся высадиться прямо у них в тылу.

Высадка прошла успешно, десантники развернулись цепью и молниеносно заняли три здания в расчете организовать круговую оборону и обеспечить господство над районом. Сам Константин Ольшанский с радистом и группой бойцов расположился в портовой конторе, а две другие группы заняли контору элеватора и длинное, разделенное цементными перегородками помещение свинарника.

Разъяренные гитлеровцы, обнаружив непрошенных гостей, стали предпринимать попытку выбить их с удобных позиций, но бойцы все восемнадцать атак отбили.

Потом историки напишут: «...советские бойцы дрались, как львы». Прославился и матрос Георгий Дермановский.

Вот как описан в военной хронике один из боевых эпизодов.

«Советские бойцы успешно отбили атаку, многие фашисты нашли смерть в этом бою. Уцелевшие побежали к каменному сарайчику, стоявшему в стороне, чтобы укрыться там. Оборону сарайчика держал Дермановский. Гитлеровцы обрушили огонь на контору элеватора и обороняемый нашими бойцами домик. В результате шквального огня образовалась брешь в организованной моряками круговой обороне, и в эту брешь сразу и бросились фашисты. Дермановский стал в упор стрелять на устремившихся в брешь гитлеровцев, его меткие выстрелы разили врагов наповал. Фашисты, спасаясь от огня автоматчика, метались между зданиями. В помещение, откуда герой-сухумчанин бил фашистов, ворвался немецкий офицер. Рука гитлеровца потянулась к пистолету, но Дермановский выхватил нож и вонзил его врагу в шею. В тот же миг перед ним как из-под земли выросли еще два вражеских автоматчика. Георгий выхватил гранату, но не успел ее бросить, прошитый автоматной очередью. Георгий был смертельно ранен. Его товарищи жестоко отомстили за смерть героя: гитлеровцы были уложены пулеметной очередью, направленной из окна здания конторы порта. Ни один фашист, пытавшийся прорваться к зданию, не уцелел».

Так бесстрашно дрались моряки-десантники, пока не подоспели войска Красной Армии и батальон морской пехоты Котанова.

28 марта 1944 года город Николаев был освобожден.

Фашисты в этой схватке с 67 десантниками-котановцами потеряли более 700 человек. Из шестидесяти семи десантников остались в живых только одиннадцать, остальные пали смертью храбрых.

Только в мае подробности тех героических дней станут известны всей стране. Газета «Красный черноморец» в номере от 12 мая 1944 года сообщала о замечательных боевых делах комсомольцев из десантного отряда Константина Ольшанского так:

«Героически сражались комсомольцы десантного отряда старшего лейтенанта Ольшанского, – говорится в статье «Котановцы, вперед!». – Они первыми водрузили Красное знамя над городом Николаевом. Среди них был комсорг Мевш, комсорг группы Миленков, комсомольцы Кипенко, Хайрудинов, Дермановский.

Несмотря на опасность никто из бойцов не дрогнул, не ушел с поля боя. Все до конца были верны воинской присяге.

Ночью после напряженного боя состоялось комсомольское собрание. После выступления комсорга Мевша было принято решение:

«В минуту смертельной опасности перед лицом Родины даем обещание драться до последней капли крови. Всем оставить по одной гранате. Живыми в плен не сдаваться. Решение обязательно для всех комсомольцев».

На следующий день бой разгорелся с новой силой. Противник подбросил танки и огнеметы, но никто из моряков не дрогнул. Матросы отряда дрались до последнего патрона и победили».

Все участвовавшие в десанте 55 морских пехотинцев сразу были удостоены звания «Герой Советского Союза», и почти каждому из них это звание было присвоено посмертно.

Имена 12 красноармейцев еще долго оставались неизвестными, поскольку их в списке десанта не было. В середине шестидесятых годов усилиями поисковиков и краеведов удалось установить имена еще четырех героев. В 1965 году высокое звание Героя Советского Союза было присвоено проводнику отряда А.Н. Андрееву.

В официальном донесении командира батальона майора Ф.Е. Котанова говорилось: «Отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя свыше 700 гитлеровцев, уничтожил несколько танков и пушек противника, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора».

Недалеко от берега Южного Буга погибшим десантникам был воздвигнут величественный памятник: группа бесстрашных десантников во главе с командиром Константином Ольшанским. Важно, что это не просто мемориал, именно здесь и были похоронены погибшие.

Сегодня город Николаев, Южный Буг – это часть другой, хотя территориально очень близкой к Абхазии страны.

И хотя сегодня многое, еще вчера казавшееся незыблемым – память о героях, отношение к подвигу – вдруг подвергается нелепой переоценке, нам важно отвечать за самих себя. Важно, чтобы у нас в Абхазии подрастающие дети знали не только имена героев, но и историю их подвигов. Знали не понаслышке, а словно собственную жизнь. А это и есть вечная память.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА