БАНКИРЫ АБХАЗИИ: «ДЕНЬГИ – ЭТО ТОВАР»

Банкоматы на приколе

Российская пенсия в мае досталась пенсионерам Абхазии нелегко. Из-за технических неисправностей Сбербанк Абхазии не смог в срок перечислить деньги на карточки пенсионеров, поэтому им пришлось выстаивать огромные очереди в сберкассы, чтобы по паспортам получить долгожданную пенсию. Этот сбой произошёл во время общественно-политических волнений в стране и породил различные неправдоподобные слухи и домыслы. Вечером 18 мая деньги были зачислены на карты. В чём проблема ажиотажа вокруг российской пенсии и банкоматов?

Ежемесячно денежные средства российской пенсии поступают из России в Национальный банк Абхазии. Это около 320 миллионов рублей. В столицу распределяется 130 миллионов, 80 миллионов рублей изымается в первые три дня. Процесс зачисления занимает несколько дней. Руководство Сбербанка решило создать график зачисления пенсии в города и районы Абхазии для удобства пенсионеров. Банкоматы стоят во всех городах и районных центрах Абхазии. В столице пенсионеры получают деньги с 18 числа каждого месяца. Однако очереди у банкоматов Сбербанка собираются огромные: пожилые люди стоят под дождём, под палящим солнцем. Если у отделения Сбербанка по проспекту Мира (ул.Аиааира) стоит лавочка на три места, то в других местах нет её вообще. Да и зачем она, в банкоматах часто нет денег. А три отделения Сбербанка вообще закрылись.

Вот уже в какой раз при получении денег через банкомат возникают проблемы, а именно: то денег нет, то денег недостаточно, то вообще не выдает, хотя исправно по чеку пишет, что операция проведена. И с такой проблемой сталкиваются многие жители Абхазии. А это всегда нервы, неудобства и т.д. В выходные и вечером на табло почти всех банкоматов высвечивается надпись: «Извините, банкомат временно не обслуживает», а в службе работы банкоматов трубку не берут. В общем, такой сервис навязали жителям Абхазии. В цивилизованных странах наверняка бы исками завалили. А как у нас?

Я беседовала с работниками различных банков, в том числе и Сбербанка, однако они пожелали остаться инкогнито. Понятное дело – никому не хочется потерять рабочее место. А обратилась я к рядовым сотрудникам потому, что не смогла дозвониться к руководителям Сбербанка. Видимо им сегодня не до прессы, много других проблем. Однако подробное разъяснение удалось получить в Национальном банке Абхазии.

Начну с того, что отсутствие денежных средств в банкоматах происходит из-за того, что их не заправляют вовремя. Они должны заправляться сразу после того, как заканчиваются в них деньги. Существует специальная программа в компьютере банка, которая показывает сотруднику о наличии или отсутствии денег в банкоматах. От него ничего не зависит, он даёт заявку руководству банка, которое принимает решение о заполнении банкомата. Нацбанк Абхазии вовремя выдаёт поступившие на его счёт деньги Сбербанку, а последний должен распределять их по заявкам. Раньше каждый филиал Сбербанка делал предварительные заявки, в банкоматах всегда были деньги, и люди не бежали в первый день снимать свои пенсии. Однако сегодня у них появился страх, что они не смогут снять деньги, когда они им понадобятся.

– Каждый месяц перед 18 числом мы боимся, что вообще не получим пенсию, – сказала пожилая сухумчанка, стоящая в очереди около часа у банкомата Сбербанка. – Всё так нестабильно, мы не уверены в завтрашнем дне.

В разговор вмешалась женщина из очереди, которая была недовольна не только работой банкоматов, но и самой системой расчёта по банковским картам:

– Жили мы раньше без этих карт, без этого, мягко говоря, ужасного Казначейства, и вовремя получали свою зарплату у кассира в своей бухгалтерии. Для чего нам эти карты, неужели для того, чтобы я получила мою зарплату в 4.500 и пенсию в 8.200 рублей, я должна выстаивать в часовой очереди, да ещё если повезёт получить их вовремя? Ведь мы, простые граждане, не денежные воротилы, и не расплачиваемся нигде этими картами с нищенской зарплатой. По словам банковских сотрудников, в головном офисе Сбербанка раньше обслуживали много юридических и физических лиц, в городе было семь офисов с операционными кассами, в которых можно было получить пенсию. Однако сегодня три из них закрыли – банк «Эшера», на Кинопрокате и на Красном мосту (там сегодня выдают кредиты). Остались – на рынке, в Новом районе и на проспекте Мира, возле которых часто банкоматы не работают, а в кассах нет денег. А снимать деньги в банкоматах других банков стало не выгодно: если раньше банки брали комиссию в 1%, то сегодня уже она поднялась до 1,5%. Вот и приходится нашим пенсионерам и бюджетникам от безысходности обогащать банки Абхазии и стоять в очереди у Сбербанка. А сделать исключение хотя бы для пенсионеров, чтобы они не оставляли свои гроши в банкоматах, нельзя. Банкиры объяснили так: «Деньги – это товар». А за товар надо платить. Однако 15% пенсионеров всё же пользуются банкоматами не Сбербанка. Кстати, с российских карт снимают комиссию не абхазские, а российские банки.

Право любого человека, держателя карты, зарплатного или пенсионного проекта, в любое время суток снять деньги в банкомате. Если нас обязали перейти на карты, пенсионеров принудительно заставили взять карты, значит, руководство банков обязано вовремя заправлять банкоматы и следить за их наполняемостью. По крайней мере в столице должны работать ночью дежурные банкоматы для экстренных случаев. Стоят банкоматы во втором корпусе Кабинета Министров, в Администрации столицы, в АГУ, но и в них не всегда есть деньги.

В Нацбанке Абхазии нам сообщили, что в головном офисе Сбербанка стоят два банкомата, которые работают круглосуточно. Ежемесячно из банкоматов Абхазии изымается около 1 миллиарда рублей, а в день – до 30 миллионов.

Никого из нас сегодня не удивить банкоматом. Даже люди старшего поколения мало-помалу привыкли к этому устройству и свою пенсию в состоянии как-то снять. Однако кроме всего прочего банкомат – это крайне занятная штука с технической и организационной точки зрения. Даже сотрудники банковских учреждений (в т.ч. и связанных с платежными картами) не всегда представляют себе тонкости его работы. И об этом надо знать всем, кто пользуется его услугами. Что мы знаем о работе банкоматов?

Уличный банкомат имеет стопроцентную влагозащищённость. Однако он чувствителен к холоду. Во внутреннем пространстве уличных банкоматов встроена система обогрева лицевой панели и устройства выдачи купюр. При соблюдении правил установки утеплять банкоматы дополнительно не нужно. Нашим банкоматам это не грозит. Банкомат выдаёт не более 40 купюр за один раз. Связано это с самим механизмом подачи. Если попробуете ввести больше чем 40 банкнот – банкомат подумает и откажет. А вы останетесь гадать почему. Интервал ответа для каждой операции, после действия клиента должен быть не более 30 секунд.

Чтобы завоевать практически все континенты и стать привычным атрибутом улиц, банкоматам потребовалось почти 40 лет. Их славная история началась в 60-х годах, когда мир стал понемногу привыкать к кредитным карточкам. Проблема очередей и невозможности получить свои деньги в банковских отделениях в выходные дни требовала решения. Оно оказалось простым и элегантным – автоматические мини-отделения, заменяющие собой стойку с кассиром.

Как стало известно мне из соцсетей, 27 июня 1967 года в Лондоне был установлен первый банкомат. Недавно его разработчик Джон Шеперд-Бэррон был удостоен за свое изобретение звания офицера ордена Британской империи. Узнав об этом, 79-летний изобретатель заявил, что с наградой «немного опоздали, но лучше поздно, чем никогда!»

Первый такой аппарат, принадлежавший банку Barclay`s, был установлен в 1967 году в Лондоне. Со стороны банка установка банкомата была весьма рискованным шагом. Все дело в том, что идею банкоматов позитивно восприняли все, за исключением самих банкиров. Они полагали, что общение клиента с операционистом в банке никак не может быть заменено простой выдачей наличных. Производители банкоматов делали все, чтобы доказать обратное.

В 1973 году наступил новый этап развития банкоматов – электронный кассир и электронный счет в виде пластиковой карточки обрели друг друга, а их союз скрепился компьютеризацией банкоматов, которые отныне были связаны в единую сеть с банком и счетами. Компьютеризация также позволила банкоматам значительно расширить свои операции: к выдаче денег добавились выписки со счетов и переводы средств. По сути, банкоматы превратились в небольшие отделения банков, и в таком виде они завоевали практически весь мир. Сегодня в мире используется около 1,325 миллионов банкоматов, причем половина из них – в Европе. Россия и страны Восточной Европы – одни из самых перспективных рынков для компаний, изготавливающих банкоматы. В Москве первый банкомат принадлежал Мост-банку Владимира Гусинского. Он был установлен в 1994 году в гастрономе «Новоарбатский». По воспоминаниям очевидцев, люди были шокированы – «ящик с деньгами и без охраны». Но ничего, потом привыкли.

В соцсетях прочитала пост одного из наших отдыхающих: «Этим летом лежу на пляже и млею. И тут звонок из банка: «Извините, но вы не обратили внимание на то, что в последний раз, когда вы снимали деньги из банкомата, вам была недодана одна купюра в 1000 рублей?» «Нет!» – отвечаю. «Тогда мы вам начислим, извините ещё раз». Вот с какими банками работать надо.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ