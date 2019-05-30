ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ…

Сергей Багапш. Память

В моей жизни сложилось так, что с 2004 по 2011 годы я работал в Администрации Президента Республики Абхазия на разных должностях. А с 2010 года, когда Сергей Васильевич Багапш вступил во второй президентский срок, возглавил Управление государственного протокола Президента РА.

В силу служебных обязанностей мне приходилось готовить очень многие встречи Президента Багапш с самыми разными делегациями и людьми, многие мероприятия и здесь в Абхазии, и за пределами нашей страны. Зарубежные поездки Сергея Васильевича были в Турцию, Никарагуа, Венесуэлу. Я туда вылетал заранее, с передовой группой подготовки визита. Кроме официального визита в Москву, который состоялся после признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией, все другие поездки в Россию Багапш осуществлял самостоятельно, только с личной охраной. Таких поездок, особенно в Москву, бывало по три-четыре в месяц. Вопросов у нашего Президента для их обсуждения и решения было много, но, в основном, его визиты были посвящены проблемам, связанным с признанием независимости Абхазии, как это стало известно всем нам позже.

Работа обязывала меня очень часто и помногу часов общаться с Сергеем Васильевичем, обсуждать и корректировать планы и программы встреч, бесед, мероприятий и т.д.

Перед отъездом в Москву, как потом оказалось для него последним (я лично провожал Президента Абхазии Багапш туда после майских праздников), он встречался с начальником Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Ю.Д.Звирыком. Морем, на военном корабле, вместе с военными Сергей Васильевич переехал из Сухума в Новый Афон, там в торжественной обстановке был открыт новый комплекс административных зданий Погрануправления, был дан обед. Сергей Васильевич был, как обычно, весел, остроумен, душой застолья.

А перед этим, в апреле, состоялся его визит в Турцию. Программа насыщенная: прилет в Анкару, переезд на автомашинах в Стамбул; по пути следования посещение могилы Ефкана Циба, погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии. Многолюдными, насыщенными вопросами были встречи с представителями абхазской диаспоры в Адапазары и Стамбуле.

За три дня визита мы преодолели более 1500 км. Вся поездка сопровождалась встречами с представителями СМИ, а в Стамбуле Багапш дал большую пресс-конференцию для турецких и мировых СМИ. Были переезды по огромному Стамбулу, поездки на корабле по Мраморному морю и проливу Босфор.

Могу со всей ответственностью заявить, что ни о какой усталости, ни о каком неважном самочувствии, тем более о болезни я от него не слышал за весь этот последний месяц, как, кстати, и за все семь лет работы с ним. Более того, могу сказать, что он всегда выглядел, как и подобает Президенту, на «все сто».

Смерть Сергея Васильевича в Москве, на 29 день после того как мы с ним расстались в день его отъезда из Абхазии, ввергла меня, да и весь народ нашей республики в полный шок. Тяжелое чувство утраты близкого для меня человека, с которым было очень комфортно работать, мгновенно осложнилось самыми разными и противоречивыми предположениями и догадками. Повод к ним прежде всего давала уверенность, что он покинул Абхазию в добром здравии, а также то, что все знали об успешно сделанной ему операции и о его хорошем самочувствии после нее.

Такая совершенно неожиданная преждевременная смерть Сергея Багапш до сих пор рождает разные предположения, вызывает много вопросов. Может быть, время ответит на них?

Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента РА в 2004 – 2011гг.

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента РА в 2004 – 2011гг.