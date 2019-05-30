ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ СОСТОЯТСЯ 25 АВГУСТА 2019 ГОДА

В Парламенте РА

На заседание сессии Парламента РА, которое состоялось 28 мая, пришли представители СМИ многих агентств и изданий. Журналисты были приглашены к 12 дня, однако заседание началось без них на час раньше. Так что вопрос переноса выборов Президента РА был решён без участия представителей прессы.

– Так получилось, – сказал Спикер Парламента Валерий Кварчия, открывая заседание сессии.

Таким образом, депутаты рассмотрели пакет документов по законодательному урегулированию сроков президентских выборов. Обсуждался проект Постановления «О проекте Конституционного закона РА «О внесении изменения в Конституционный закон РА «О выборах Президента РА». За его принятие проголосовали 25 депутатов из 29, при 4 голосах «против». Постоянный представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба представил проект Постановления Народного Собрания – Парламента РА «О назначении выборов Президента РА». Согласно документу, выборы Президента Абхазии было предложено перенести с 21 июля на 25 августа.

Перед началом основного заседания сессии журналисты попросили Д.Шамба прояснить ситуацию. Он сказал:

– Проект Конституционного закона был представлен Президентом. Он предусматривает изменение крайних сроков проведения выборов Президента. По действующей редакции Конституционного закона предусмотрено, что выборы проводятся не ранее чем за 3 месяца и не позднее, чем за 2 месяца до истечения сроков полномочий Президента. В новой редакции, в части 1, в статье 6, предусматривается, что выборы Президента могут быть проведены не позднее, чем за 1 месяц до истечения сроков полномочий. Срок полномочий действующего Президента истекает 25 сентября 2019 года, и крайней датой проведения выборов является 25 августа 2019 года. По итогам голосования 28 депутатов (24 голоса «за», 4 – «против») законопроект был принят. Таким образом, выборы Президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года.

На повестке дня стояло 10 вопросов, в основном рассматривались постановления об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год и бюджетов государственных фондов. Кроме того, на сессии во 2-м чтении был принят законопроект «О декларировании доходов, расходов имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». В законопроект были внесены существенные поправки, и его можно принять в окончательном чтении, согласно которому он вступит в силу с 1 января 2020 года. Тем не менее, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр высказалась за рассмотрение законопроекта в 4-х чтениях, так как сейчас, по ее мнению, документ «сырой». В результате обсуждения, проект закона было решено рассматривать в 4-х чтениях.

Перед обсуждением законопроекта «Об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год» об его основных параметрах депутатов проинформировал вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба:

– Исполнение Государственного бюджета РА за 2018 год по доходам составило 9 169 478,4 тыс. рублей, при плане 9 590 331,3 тыс. рублей, или 95,6% (–420 852,9 тыс. рублей). В основном, исполнение обеспечили Гудаутский и Сухумский районы, а по остальным бюджетам исполнение составило от 80,2% до 97,3%. Фактическое получение собственных доходов Государственного бюджета РА составило 4 798 531,7 тыс. рублей, при плане 5 218 731,3 тыс. рублей или 91,9% (–420 199,6 тыс. рублей). По расходам исполнение составило 8 768 867,3 тыс. рублей, при плане 10 534 756,9 тыс. рублей, или 83,2% (–1 765 889,6 тыс. рублей). В основном, исполнение обеспечили Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Ткуарчалский районы и город Сухум, а по остальным бюджетам исполнение составило от 77,1% до 98,8%.

При обсуждении отчета возникла дискуссия между депутатами и представителями Контрольной палаты. Контрольная палата представила свое заключение с замечаниями на более чем 100 страницах. Прокомментировал его заместитель председателя Контрольной палаты РА Зураб Отырба:

– Можно определить, что доходная часть Республиканского бюджета за 2018 год не исполнена на сумму более 320 млн рублей. В то же время, расходная часть не исполнена в сумме 1 млрд 18 млн 17 тысяч рублей. Остатки составили 668 млн рублей, в том числе, остатки из средств Инвестпрограммы – 484 млн рублей, а на социально-экономическое развитие – 180 млн рублей, и собственных доходов осталось только 2 млн 801 тыс. рублей. Надо сказать, что нарушения в 2018 году аналогичны нарушениям 2017 года. Вы помните, в прошлом году принимали Постановления Кабинета Министров, которые занижали доходную часть. В данном случае тоже принято постановление Кабмина по ввозному НДС, где освобождено от налога дизтопливо до 2 млн кг, вследствие чего 8,6 млн рублей недопоступили в доходную часть нашего бюджета. Суммы задолженности по НДС, по налогу на прибыль, по таможенным платежам растут и растут. Работы в этой части недостаточно проводится. И от исполнительной власти анализ исполнения доходной части мы не получили. Необходимо отметить, что есть вопросы по Резервному фонду Кабинета Министров: мы непредвиденные расходы считаем по-своему, они видят по-другому. Вопрос программы софинансирования в части увеличения заработной платы: мы поднимали этот вопрос в конце года, но до сих пор не получили расшифровку. До второго чтения мы бы просили это получить.

По итогам голосования, 21 голосом «за» законопроект был принят в первом чтении.

Парламент утвердил Постановление Кабинета Министров РА «Об образовании национального парка Республики Абхазия «Кодорское ущелье» от 27 марта 2019 г. Площадь парка 136 440 га. Вице-спикер Парламента Саид Харазия подчеркнул необходимость скорейшего создания инфраструктуры Кодорского национального заповедника, поскольку в ущелье варварскими методами ведутся охота и рыболовство.

– В этом уникальном природном и историческом месте, дарованном нам Богом, может произойти так, что некоторые виды животных мы будем показывать нашим детям только на фотографиях. Проведена большая работа, в Парламент приглашались эксперты, с которыми был обговорен ряд вопросов, касающихся создания парка, – подчеркнул С.Харазия. – Национальный парк в данном случае – это не только уникальная природная среда. Здесь также располагается огромное число объектов историко-культурного наследия, –подчеркнул депутат Алхас Джинджолия.

Подняв проблему «черных копателей» в Кодорском ущелье, депутат сообщил о существующем канале по нелегальному вывозу из Абхазии артефактов, добытых ими.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ