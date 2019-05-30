ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

В день восьмой годовщины со дня смерти Сергея Васильевича Багапш в его родовом селе Джгярда Очамчырского района прошла церемония возложения цветов. Почтить память Второго Президента Абхазии к его могиле пришли вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, представители Правительства, общественность, родные и близкие Сергея Багапш.

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс