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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 30.05.2019

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

В день восьмой годовщины со дня смерти Сергея Васильевича Багапш в его родовом селе Джгярда Очамчырского района прошла церемония возложения цветов. Почтить память Второго Президента Абхазии к его могиле пришли вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, представители Правительства, общественность, родные и близкие Сергея Багапш.


Номер:  53
Выпуск:  3793
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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