Конституционный закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Конституционный закон РА «О выборах Президента Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 7 июня 2004 года, № 911-c-XIV «О выборах Президента Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2004, № 22, ст. 39; 2009, № 39, ст. 35; 2012, № 42, ст. 41, ст. 62; газета «Республика Абхазия», № 69 (3103) 02-03 июля 2014 г.; № 91 (3125), 20-21 августа 2014 г.; № 108 (3285) 29-30 сентября 2015 г.; № 40 (3780), 18-19 апреля 2019 г.) следующее изменение:

1) в части 1 статьи 6 слова «не позднее чем за четыре месяца» исключить, слова «не позднее чем за два месяца» заменить словами «не позднее чем за один месяц» и далее по тексту.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 28 мая 2019 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 28 мая 2019 года, №4781-c-VI

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия