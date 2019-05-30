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30.05.2019
Номер: 53
Выпуск: 3793
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову почетного звания «Почетный гражданин Республики Абхазия».
В тексте Указа, в частности, говорится:
«За большой личный вклад в развитие абхазо-югоосетинских межгосударственных отношений, укрепление мира и стабильности в Закавказском регионе присвоить почетное звание «Почетный гражданин Республики Абхазия» Бибилову Анатолию Ильичу».
Номер: 53
Выпуск: 3793
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА