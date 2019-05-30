УКАЗ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову почетного звания «Почетный гражданин Республики Абхазия».

В тексте Указа, в частности, говорится:

«За большой личный вклад в развитие абхазо-югоосетинских межгосударственных отношений, укрепление мира и стабильности в Закавказском регионе присвоить почетное звание «Почетный гражданин Республики Абхазия» Бибилову Анатолию Ильичу».

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА