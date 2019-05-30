СОТРУДНИЧЕСТВО РАСШИРЯЕТСЯ

АБХАЗИЯ – СИРИЯ

Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту в Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики по случаю годовщины со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

«С удовлетворением отмечаем, что за небольшой период времени между нашими странами сформировались крепкие узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия. Повестка нашего межгосударственного общения расширяется. Сухум и Дамаск разделяют общую позицию по большинству международных вопросов и поддерживают регулярные политические контакты. С особым удовлетворением отмечаем эффективное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.

Нет сомнений в том, что потенциал абхазо-сирийского экономического, технологического, научного и культурного взаимодействия неисчерпаем.

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс