ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

РОССИЯ – АБХАЗИЯ

В Москве прошла встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

С абхазской стороны присутствовали – Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Барателия.

С российской стороны во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, директор Департамента инвестиционных проектов Министерства регионального развития РФ Денис Травин.

На встрече обсуждались вопросы выполнения Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 – 2019 годы, освоение текущей финансовой помощи.

Стороны также обговорили повестку предстоящего заседания межправкомиссии.

Номер: 53Выпуск: 3793Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс