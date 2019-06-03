ЗУРАБИШВИЛИ ГРОЗИТ ИМПИЧМЕНТ ИЗ-ЗА ОТКАЗА РАЗМЕЩАТЬ ВОЕННУЮ БАЗУ НАТО В ГРУЗИИ

У наших соседей

В начале мая президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с громким заявлением о неготовности разместить военную базу НАТО на территории страны. Свою позицию глава республики аргументировала нежеланием создавать условия для эскалации напряженности в регионе. По её словам, такой шаг Тбилиси может быть воспринят Москвой как провокация и послужить поводом для начала новых военных действий. Премьер-министр Мамука Бахтадзе напротив, не исключил развертывание иностранного контингента для «сохранения мира и стабильности» в регионе. Чем обернутся разногласия между президентом и премьером по столь «щепетильному» вопросу?

В ответ на заявление Зурабишвили последовали публичные угрозы об объявлении импичмента действующему президенту. Стоит отметить, что основными инициаторами столь бескомпромиссных мер выступили депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Такая реакция вчерашних сторонников Саломе Зурабишвили свидетельствует о «подковерной борьбе» в грузинских политических кругах, которая, очевидно, не сулит позитивных изменений в жизни рядовых граждан.

В то время пока в высших эшелонах власти дискутируют насчет целесообразности размещения на своей территории военных баз НАТО, в Грузии по-прежнему существует множество жизненно важных проблем: высокий уровень безработицы, незаконная миграция населения, а также нерешенность территориальных споров. Очевидная неспособность текущего руководства прийти к консенсусу по решению внешнеполитических проблем ставит под большой вопрос их способности по урегулированию насущных проблем собственного населения.

На фоне многочисленных попыток Грузии получить членство в евроатлантических структурах, резкий шаг назад со стороны Зурабишвили демонстрирует, что несмотря на свою одиозность в грузинском правительстве остались люди, способные принимать разумные решения. Заявление президента о нецелесообразности размещения военной базы НАТО служит тому свидетельством.

Но это не говорит о том, что Грузия поворачивается к России лицом. «Обиду» за Южную Осетию и Абхазию она ей не простит, но будет с ней заигрывать, пока не получит «свои земли» обратно. А потом будет готова говорить с Россией «на равных», а может быть, как всегда, получив то, что хотела, уйдет от нее вновь на западноевропейское направление.

Виталий ТОРОПОВ, политолог

Номер: 54Выпуск: 3794Рубрика: политикаАвтор: Виталий ТОРОПОВ, политолог