НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АБХАЗИИ

ТАК БЫЛО

АБХАЗИЯ – НЕ ГРУЗИЯ!

(печатается в сокращении)

Предлагаемая читателю статья была написана и опубликована в апреле 1991-го, во время развала, крушения СССР, величайшей ядерной супердержавы мира, постоянного члена Совета Безопасности ООН, в состав которой входили и Грузия, и Абхазия. Поднимаемые, обсуждаемые в ней государственно-политические, конституционно-правовые, юридические вопросы грузино-абхазских взаимоотношений актуальны по сегодняшний день, и, надеемся, вызовет интерес у граждан суверенной, независимой Республики Абхазия. Автор статьи – Игорь Ражденович Марыхуба (Мархолия), абхазский историк, один из организаторов и первых руководителей Народного фронта-форума Абхазии «Айдгылара» («Единение»), в печатном органе которого данная статья и была опубликована – в сухумской газете «Единение», № 4 за апрель 1991 года…

Вопреки стремлению мирового сообщества к единению и гуманизации в Грузии оголтелый неонацизм грубо попирает права и свободы негрузинских народов. Официально в сознание людей внедряется знакомый тезис об исключительности грузинской нации, выдвигается претензия на территории соседних республик, в том числе Абхазии (включая Адлер – Сочи – Анапский сектор абхазо-адыгов), сформированы и действуют отряды грузинских боевиков, сеющих смерть в Южной Осетии…

Организованные в ноябре 1988 года массовые митинги в Тбилиси потерпели неудачу, так как не нашли поддержки у трудового народа, а также у большинства представителей интеллигенции, которая оказала помощь и поддержку органам власти. Однако пассивная позиция правоохранительных органов, не принявших мер к пресечению незаконной деятельности лидеров-неформалов, отсутствие политической оценки событий, неприятие необходимых мер для поддержания правопорядка и дисциплины позволили в начале 1988 года всем неформальным объединениям вновь активизировать свою деятельность, умело используя спровоцированный ими же т.н. «абхазский вопрос». Это вылилось в многочисленные митинги с антисоветской националистической окраской.

27 марта 1989 года Гамсахурдия, Церетели и Батиашвили организовали в Тбилиси несанкционированный митинг у госуниверситета, где Церетели объявил о создании новой партии – «Партии национальной независимости Грузии», цели которой: борьба за полную политическую независимость Грузии; упразднение советской власти в Грузии с ликвидацией Абхазской, Аджарской и Юго-Осетинской автономий; вывод советских войск с территории республики и её выход из состава СССР; объявление Грузии независимым государством; ввод в Грузию иностранных войск, вступление Грузии в военный блок НАТО; создание национальной армии; введение грузинской денежной единицы, создание национального банка со своим валютным фондом; возвращение аннексированных после советизации грузинских земель, переданных Турции, России, Азербайджану и увеличение территории Грузии более чем на одну треть!..

Обстановка, сложившаяся в республике в феврале-марте 1989 года, была логическим продолжением экстремизма на протяжении лета и осени 1988 года. 28 марта на митинге Гамсахурдия призвал к продолжению акций протеста и к всеобщему неповиновению органам власти. В связи с этими призывами 27-28 марта в Гагре и Гудаутском районе Абхазии произошли столкновения между грузинами и абхазами.

Обстановка в апреле отличалась от предыдущих месяцев началом ярого экстремизма и национализма. Раздавались призывы к захвату власти... 1 апреля 1989 года весьма осложнилась обстановка в Абхазии. В этот день в селе Гячрыпшь (Леселидзе) состоялся митинг грузинского населения автономной республики, организованный Гамсахурдия, Костава, Чавчавадзе и другими, осудившими «Лыхненское обращение» абхазского народа от 18 марта 1989 года, – документ, являющийся ответной реакцией на оголтелый грузинский шовинизм, возведённый в ранг государственной политики в Грузии… Гамсахурдия призывал к всеобщей забастовке, участию в митинге 9 апреля в городе Сухуме. На митинге выдвигались также требования о назначении на руководящие должности в Абхазии только лиц грузинской национальности, упразднении Абхазской автономии, оскорбительные выпады в адрес абхазского народа, его истории и культуры…

Именно в эти апрельские дни для грузин, живущих в Абхазии, была распространена инструкция («как надо действовать») из Тбилиси – «Открытое письмо грузинам Северо-Западной Грузии (Абхазской АССР)» под редакцией Звиада Гамсахурдия, в котором призывалось: «…Держите связь со студентами и учениками в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Поти, Махарадзе, Зестафони, Чиатура, Гори, Телави, Батуми, призывайте устроить дни солидарности… Постарайтесь, чтобы в патриотическое движение включились все уважаемые и авторитетные лица, все одарённые и образованные грузины. Включайте в движение грузинских крестьян и рабочих, служащих, мелких и низких должностей. Ваше дело правое, вы победите!...»…

В последующие дни в Сухуме, Гале и других городах забастовки и митинги продолжились. На митингах звучали призывы прибегнуть к ещё более резким формам протеста, вплоть до проведения в отношении абхазов насильственных акций.

К чему готовились лидеры неформалов, хорошо видно из заявлений «Общества Ильи Праведного», «Общества Ильи Чавчавадзе»: «…Грузины должны добиться того, чтобы у Абхазии отторгнуть Гальский, Гульрипшский, Гагрский, Сухумский и часть Очамчирского района, а также г. Сухуми…»

В данной обстановке правоохранительные органы Грузии не приняли должных мер к стабилизации общественного порядка в республике, вследствие чего ситуация ещё более осложнилась и фактически вышла из-под контроля. «В это время значительная часть сил МВД Грузии была переброшена в Абхазию, где возникла опасность новых столкновений на почве межнациональной розни. В частности, только из г. Тбилиси в Абхазскую АССР были направлены для поддержания общественного порядка милицейский батальон и учебный полк дивизии внутренних войск в количестве 600 человек, а из других регионов республики – 250 работников милиции…»…

Созданный в ноябре-декабре 1988 года Народный (фронт – первоначальное название – И.М.) Форум Абхазии, с его руководящими органами – правлением, президиумом и печатными органами – газетами «Айдгылара» и «Единение» на абхазском и русском языках, оказался единственной реальной защитно-оборонительной силой, отстаивающей интересы абхазского народа и всего населения Абхазии.

Именно Народному форуму Абхазии удавалось до 15 июля 1989 года избежать хаоса в Абхазии, сдерживать эмоции до предела возмущённой части абхазского населения, неоднократно предотвращать массовые столкновения между абхазами и грузинами на почве политического противостояния Постановление Совмина ГССР от 14 мая и распоряжение Министерства народного образования от 14 июля 1989 года об открытии в Сухуме филиала ТГУ было чисто политической, а не культурной акцией, как это кое-кто пытается изобразить, ибо грузинское юношество имело все возможности получать высшее образование на родном языке в стенах Абхазского госуниверситета! Именно эта политическая акция послужила поводом для столкновения.

Следует отметить, что действия многих уже рельефно обозначившихся грузинских шовинистов в Абхазии, среди которых – «ответственные» работники партийных, советских, профсоюзных органов, руководители разных отраслей народного хозяйства, некоторые депутаты Верховного Совета Республики Грузия и Верховного Совета Абхазии, – целеустремлённо направлены на размывание абхазского этноса как народа, его морального кодекса Апсуара и абхазской национальной государственности, подпадающие под уголовный кодекс Республики Грузия и СССР! Однако деятельность правоохранительных органов Абхазии – прокуратуры, МВД, КГБ, Верховного суда, Министерства юстиции республики – в отношении таких лиц проявляют преступное бездействие.

Вслушайтесь в слова новоявленного диктатора Республики Грузия Звиада Гамсахурдия, адресованные Председателю Верховного Совета Абхазии Владиславу Ардзинба: «…на всей территории Республики Грузия… система местных Советов вообще упразднена… Верховный Совет Абхазской АССР был обязан привести Конституцию Абхазской АССР в соответствие с Конституцией Республики Грузия, что непростительно затягивается и может стать причиной многих недоразумений… Лично Вы, господин Владислав, так и Президиум Верховного Совета Абхазской АССР в целом, систематически игнорируете законодательство Республики Грузия… Такое Ваше поведение может быть расценено как злоупотребление должностным положением, чреватое довольно тяжёлыми последствиями. Тем самым Вы создаёте угрозу мирной жизни граждан, разжигаете национальную рознь, вызываете ничем не оправданное противопоставление грузинского и абхазского народов… Сегодня судьба населения Абхазии (в том числе свыше 47 процентов составляют грузины) вверена Вам. Вы не имеете права на ошибки, ибо в межнациональных распрях победителей не бывает. Ещё раз задумайтесь, учтите уроки истории, и как член Президиума Верховного Совета Республики Грузия примите хоть раз участие в его работе»!

В заявлении в адрес чеченской делегации на Ассамблее горских народов Кавказа, Гамсахурдия, уже как диктатор всекавказского масштаба, бесцеремонно грозится: «…Абхазия – это древнейшая грузинская земля, и посягательство на неё, включение её в какую-то Горскую республику будет расценено нами как посягательство на территориальную целостность Республики Грузия!» «Для грузинского народа тем более непонятно, почему столицей «Горской республики» должен стать город Сухуми?!»

Многое повторяется и перекликается именно с тем смутным периодом гражданской войны 1918-1921 годов в Абхазии и с периодом оформления конституционных взаимоотношений между ССР Абхазией и ССР Грузией 20-х годов.

О произволе грузинских меньшевиков в Абхазии с возмущением писала в своё время Клара Цеткин так: «…Ни один из царских генералов не свирепствовал столь беспощадным образом, сколько Мазниашвили (генерал-губернатор Абхазии, назначенный правительством меньшевистской Грузии с 23 июня 1918 года – И.М.). Кровь стынет в жилах, кулаки сжимаются, когда читаешь и слышишь о том, как грузинская «демократия» огненными буквами запечатлевала в памяти крестьян. Горе той абхазской деревне, которая подверглась «законной» каре со стороны Мазниева…!»

«За всё время существования правительства грузинских меньшевиков мы имели систематические попрания всяких прав абхазского народа и стремление «демократической Грузии» превратить Абхазию в объект эксплуатации, управлять непосредственно, распоряжаться всеми фондами республики, землей, лесом, ценными имениями, и в особенности, земельными фондами для своей переселенческой политики…!»

От редакции. Прошло время и много политических событий: Отечественная война народа Абхазии 1992-93 гг.; сделаны соответствующие выводы исходя из реалий жизни, но только не с заингурским соседом, который уже 25 лет не может понять, что Абхазия – не собственность Грузии!

Номер: 54Выпуск: 3794Рубрика: политикаАвтор: Игорь МАРЫХУБА, историк