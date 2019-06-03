А ПЕРЕГОВОРЫ БЫЛИ НАПРЯЖЕННЫМИ…

Воспоминания о Сергее Васильевиче Багапш

Это произошло на территории миссии ООН в городе Гале 18 июля 2008 года. Тогда состоялась встреча вице-канцлера (ныне президента) ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш.

Зная заранее о визите Штайнмайера, мы готовились к этой встрече в городе Сухуме. Однако накануне вечером стало известно, что она пройдет на территории миссии ООН в городе Гале. Причиной назвали ненастную погоду, то есть получалось, что высокий гость может из Тбилиси доехать до Гала, а до Сухума – нет (?!) Напомню, что все визиты любых европейских делегаций в Абхазию всегда осуществлялись через Тбилиси, где с грузинской стороной обсуждались и уточнялись позиции, которые потом навязывались абхазской стороне.

Так вот, рано утром С.Багапш (и мы все вместе с ним) приехал в город Гал. Сергей Васильевич направил меня, работавшего тогда начальником Управления государственного протокола Президента РА, к месту, где должна была состояться встреча, проконтролировать готовность к мероприятию – оформление зала, определение количества участников и мест их размещения, уточнение времени встречи и т.д.

Осмотрев зал в сопровождении охраны здания миссии ООН, я сообщил по телефону Сергею Васильевичу о том, что нет Государственного Флага Республики Абхазия, который должен стоять за спиной Президента при таких встречах. Флаг незамедлительно был доставлен из кабинета главы района Б.Аршба. И несмотря на возражения протокола миссии ООН, он был поставлен на соответствующее место, при этом пришлось немного сдвинуть флаги всех стран участников ООН и Евросоюза, которыми было заставлено место встречи.

Переговоры проходили очень напряженно. Подтверждением тому является то, что переводчица неоднократно переспрашивала Сергея Васильевича: «Мне переводить точно так же, как Вы сказали?». Сергей Васильевич отвечал: «Да!» Подчеркивая свое политическое превосходство, представитель Евросоюза неоднократно в процессе переговоров говорил: «Вы должны знать, с кем Вы в настоящее время обсуждаете тему вашего конфликта». На что Сергей Васильевич отвечал: «Я в политике уже 40 лет, и Ваше приглашение прибыть в Берлин для встречи с Саакашвили я не принимаю по одной простой причине. Показав миру картинку этой встречи (если она состоится), вы незамедлительно заявите о достижении успеха в переговорном процессе, которого вы добились. Это с одной стороны. Но с другой стороны – до сих пор не сняты ограничения на перемещение граждан Абхазии, в том числе и больных, которым вы не даете возможности выезжать в западные страны для лечения».

Не вдаваясь в политический аспект предложенного господином Штайнмайером плана, а он его предлагал именно в тот день, скажу, что все этапы этого плана, а именно – восстановление доверия между сторонами конфликта, подписание соглашения о неприменении силы, возвращение беженцев, проведение экономической реабилитации и лишь затем определение статуса Абхазии – С.В Багапш отказался обсуждать. Президент Абхазии заявил, что вопрос возвращения беженцев «вообще не является предметом переговоров», что его можно обсуждать только после окончательного урегулирования конфликта, решения вопроса статуса Абхазии, претендующей де-юре на независимость от Грузии. А что касается пункта соглашения о неприменении силы, то «Абхазия подпишет его только в том случае, если Грузия выведет из Кодорского ущелья свои вооруженные формирования».

Мировые агентства в тот же день сообщили новость под похожими заголовками типа «Абхазия не будет мириться с Грузией по германскому сценарию».

В целом сложно передать то напряжение, которое испытали все участники этой встречи, но Сергей Васильевич выдержал давление всей Европы, если можно так выразиться, в очередной раз и с достоинством. И мы все были этим удовлетворены. Видимо, и он был удовлетворен, потому что обратно по дороге в Сухум, уже расслабившись, и, возможно, прокручивая заново в голове встречу с европейцами, спросил нас: «Ну, как я его по поводу своего стажа в большой политике, работы в комсомоле и партийных органах Абхазии – что он не меньше, чем его стаж работы в госструктурах Германии?!».

Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента в 2004-2011 гг.

Номер: 54Выпуск: 3794Рубрика: политикаАвтор: Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента в 2004-2011 гг.