СКАЗАНО…

Совещание в Тифлисе 23-24 мая 1919 г.

Английский генерал Бриггс заявил тогда министру иностранных дел Грузии Гегечкори: «Абхазцы недовольны грузинским управлением... Грузины поступают там хуже большевиков: отнимают дома, земли, производят социализацию и национализацию имущества».

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Из выступления Самсона Чанба 18 марта 1919 г. в г. Сухуме на открытии III Абхазского Народного Совета.

«Государство, как известно, не может существовать без территории и людских ресурсов. Поэтому грузины стараются раздвинуть, расширить границы своей страны. И маленькая Абхазия для этого лакомый кусок...

Мы не против самоопределения грузин и их республики, больше того, мы это приветствуем. А вместе с тем мы также уважаем себя. Какие бы сладкозвучные слова они ни произносили, сквозь них просвечивает их замысел – держать Абхазию на прицеле». («Апсны», 5 апреля, 1919 г.)

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Бехофер, Карл Эрик «Деникинская Россия и Кавказ, 1919-1920». (Лондон 1921 г.) С. 14.

«Свободное и независимое социал-демократическое государство Грузия» навсегда останется в моей памяти как классический пример империалистической «малой нации». Как в вопросе о внешних территориальных захватах, так и бюрократической тирании внутри страны; шовинизм ее вне всяких границ».

Номер: 54Выпуск: 3794Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.